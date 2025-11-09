Rodrigo Paz y Noboa impulsan nuevo comienzo en cooperación entre Ecuador y Bolivia

Rodrigo Paz reafirmó que su administración priorizará relaciones con países que “tengan la democracia como principio”

El encuentro entre Rodrigo Paz y Daniel Noboa marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, recibió el sábado 8 de noviembre al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, en el marco de su ceremonia de investidura. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países, tras años de distanciamiento durante la administración del expresidente Luis Arce (2020–2025).

La Presidencia de Ecuador destacó en la red social X: "El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira. Este encuentro marca un reinicio en las relaciones de amistad y cooperación de las dos naciones en beneficio de sus ciudadanos”.

La presencia de Noboa en La Paz no solo reafirma el compromiso de Ecuador con la integración regional, sino que también representa un giro en la política exterior boliviana. Durante el gobierno de Arce, Bolivia mantuvo vínculos estrechos con países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras que Noboa optó por una postura más distante frente a ese bloque.

El presidente boliviano reafirmó que su administración priorizará relaciones internacionales con países que “tengan la democracia como principio”. Cortesía

Felicitaciones de Daniel Noboa

Tras la victoria de Paz en la histórica segunda vuelta electoral del 19 de octubre, Noboa fue uno de los primeros líderes regionales en felicitarlo públicamente, expresando además su voluntad de fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad entre ambas naciones.

En una entrevista concedida a EFE, el presidente boliviano reafirmó que su administración priorizará relaciones internacionales con países que “tengan la democracia como principio”. Durante su visita oficial, el presidente Noboa también sostuvo una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

En el encuentro se abordaron temas clave como la lucha contra el crimen organizado transnacional, migración y desarrollo. Por su parte, el presidente Paz mantuvo conversaciones con Landau orientadas a restablecer las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores entre Bolivia y Estados Unidos, suspendidas desde 2008 tras la expulsión del entonces embajador Philip Goldberg por parte del expresidente Evo Morales.

Ecuador y Bolivia fortalecen lazos de amistad para impulsar el desarrollo y bienestar de sus pueblos.#ElNuevoEcuador 🇪🇨🤝🇧🇴 pic.twitter.com/F6ABtWOE75 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) November 9, 2025

Washington negó en su momento las acusaciones de conspiración. El nuevo mandatario boliviano también sostuvo reuniones con los presidentes Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile) y Santiago Peña (Paraguay), con quienes dialogó sobre temas estratégicos como energía, infraestructura y comercio regional.

