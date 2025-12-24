Ecuador, pieza estratégica en la contención regional contra el crimen organizado

La visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a Ecuador volvió a colocar al país en el centro del debate regional sobre seguridad transnacional.

El encuentro con el presidente Daniel Noboa, en Quito, no fue un gesto aislado: se inscribe en una serie de movimientos diplomáticos que revelan el papel estratégico que Ecuador ha asumido (y que otros países le atribuyen) dentro de la arquitectura de seguridad de la región.

Según la agenda oficial, las conversaciones abordaron el intercambio de información, el control penitenciario y la coordinación frente a redes criminales transnacionales. Kast también realizó una escala en Lima, donde trató con autoridades peruanas la creación de corredores humanitarios y mecanismos de control migratorio, una señal de que Chile, Perú y Ecuador buscan respuestas conjuntas ante flujos de migrantes que desbordan las capacidades nacionales.

Estos acercamientos se producen en un escenario en el que Ecuador se ha convertido en un punto de intersección de rutas ilícitas, especialmente del narcotráfico con destino al Pacífico y a Europa. A ello se suma el incremento de la cooperación con Estados Unidos, que en diciembre confirmó una operación temporal de personal estadounidense en la base aérea de Manta, amparada en acuerdos bilaterales vigentes como el SOFA.

José Jerí y Daniel Noboa se reunieron en Quito.

¿Cuáles son los objetivos de las visitas presidenciales?

El objetivo, según lo informado, es fortalecer las capacidades ecuatorianas de inteligencia, interdicción aérea y combate al narcotráfico. No obstante, la agenda regional no se limita a Chile. El 12 de diciembre, Ecuador y Perú celebraron el Gabinete Binacional en el Palacio de Carondelet, donde acordaron reforzar el control de la frontera común mediante tecnología avanzada y una mayor coordinación contra delitos como minería ilegal, tráfico de armas y narcotráfico.

El presidente peruano José Jerí reconoció entonces la necesidad de ampliar las capacidades logísticas y operativas en zonas críticas como Loreto. Para el general (sp) Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional y director del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, el foco regional sobre Ecuador responde a una debilidad estructural aún no resuelta: el control fronterizo. “La droga ingresa principalmente por Colombia y se dirige hacia los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar. En ese trayecto surgen focos de violencia, porque no existe una política real de control territorial”, sostiene.

Mantilla subraya que si bien la cooperación internacional es clave, sus resultados siguen siendo limitados. “Los convenios binacionales no generan el efecto esperado. Colombia mantiene falencias en zonas críticas como Tumaco y Putumayo. Y con Perú las acciones son esporádicas. Eso impide una respuesta inmediata y sostenida”, señala.

Los presidentes Daniel Noboa y José Antonio Kast se reunieron en el Palacio de Carondelet, donde discutieron seguridad, movilidad humana y comercio.



Ecuador: un punto clave de trasbordo

Una lectura similar plantea el analista en seguridad Mario Pazmiño, quien sostiene que Ecuador se ha convertido en la “última línea de contención” del narcotráfico regional y en un punto clave de trasbordo. “Esto obliga a elevar los estándares de control portuario, la gestión de contenedores y la trazabilidad de cargas. El país no puede limitarse a reaccionar”, alerta.

Desde una perspectiva geopolítica, la investigadora en relaciones internacionales Carla Álvarez considera que el interés de Chile, Perú y Estados Unidos responde a un efecto dominó. “Cuando un país se debilita institucionalmente frente al crimen organizado, el impacto se traslada a toda la región. Ecuador es hoy un eslabón crítico”, reflexiona.

“La presión internacional no es casual: el país está siendo observado como un termómetro de la capacidad estatal para enfrentar al crimen organizado”. En ese contexto, la visita de Kast y la coordinación con Perú refuerzan una conclusión compartida entre analistas: Ecuador ya no es solo un país afectado por la violencia criminal, sino una pieza clave en la estrategia regional de contención, cuyo desempeño tendrá efectos directos más allá de sus fronteras.

“Si Colombia pierde capacidad de contención, los flujos de cocaína y de capital ilícito encontrarán en el territorio ecuatoriano un entorno propicio para expandirse mediante mecanismos de penetración económica y social. La respuesta debe ser integral: fortalecer los sistemas de control interno, ampliar la cooperación judicial, mejorar los mecanismos de auditoría institucional y robustecer las unidades de contrainteligencia. El Estado ecuatoriano requiere, en este momento, una visión de seguridad multidimensional que combine inteligencia estratégica, desarrollo fronterizo, comunicación de riesgo y diplomacia preventiva”, acota Pazmiño.

Decisiones Implementar centros conjuntos de comando con sensores, radares, drones y análisis de datos, aplicando metas trimestrales de cobertura.

La discusión sobre corredores humanitarios y migración irregular se cruza con la seguridad. La coordinación multilateral de Kast apunta a involucrar a Colombia y a Venezuela.

