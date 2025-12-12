"Es imperativo trabajar unidos": Noboa alerta sobre crimen transnacional en Gabinete

Daniel Noboa recibió a José Jerí para reforzar la coordinación regional ante el avance de organizaciones delictivas

Ecuador y Perú ratificaron su compromiso de fortalecer la cooperación en seguridad, control fronterizo y lucha contra el crimen organizado

Ecuador y Perú ratificaron su compromiso de fortalecer la cooperación en seguridad, control fronterizo y lucha contra el crimen organizado durante el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional, inaugurado este viernes 12 de diciembre en Quito. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, recibió a su homólogo peruano, José Jerí, con un llamado a reforzar la coordinación regional ante el avance de organizaciones delictivas.

“Es imperativo trabajar unidos frente al crimen transnacional”, señaló Noboa al abrir el encuentro, destacando que las estructuras criminales operan sin reconocer fronteras y requieren respuestas articuladas entre ambos Estados.

Durante su intervención, el presidente José Jerí advirtió que la presencia de grupos dedicados a la minería ilegal, tráfico de armas y otras actividades ilícitas ha generado una escalada de violencia en la zona limítrofe, afectando a comunidades rurales y pueblos indígenas. “La violencia criminal no respeta fronteras y exige respuestas conjuntas”, afirmó.

El mandatario peruano también resaltó la importancia de la Hoja de Ruta Binacional Puyango–Tumbes, orientada a recuperar cuencas transfronterizas, proteger ecosistemas y promover un manejo sostenible de recursos hídricos y mineros en beneficio de las poblaciones de ambos países.

Una agenda basada en cooperación técnica

Jerí subrayó que el Gabinete Binacional constituye una oportunidad para “luchar sin pausa y con prisa contra la delincuencia”, y fortalecer una agenda común basada en cooperación técnica, diálogo permanente y acciones coordinadas para transformar la frontera en un espacio de integración y desarrollo.

Por su parte, Noboa reiteró que la delincuencia organizada y el narcoterrorismo representan una amenaza regional que exige alianzas estratégicas más sólidas. Destacó la necesidad de avanzar en iniciativas conjuntas relacionadas con movilidad humana, seguridad integral, defensa del medio ambiente y combate a la trata de personas, además de reforzar los mecanismos para enfrentar el narcotráfico y el tráfico de armas.

Ambos gobiernos coincidieron en que la cooperación binacional es esencial para proteger a las comunidades que habitan la zona fronteriza, históricamente afectada por la falta de oportunidades y la presencia de redes criminales.

En el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete #BinacionalEcuadorPerú, los Cancilleres del 🇪🇨 y 🇵🇪 informaron a los Presidentes sobre la XVII Reunión de la Comisión de Vecindad, realizada en Quito el 8 de octubre y presentaron los avances de los Comités Técnicos Binacionales. pic.twitter.com/rSYY491snC — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 12, 2025

El XVI Gabinete Binacional concluirá con la aprobación del Plan de Acción de Quito 2025 y la firma de la Declaración Presidencial, que guiarán el trabajo conjunto de Ecuador y Perú durante los próximos dos años.

