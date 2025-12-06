Pasajeros que conecten en Lima deberán pagar una tarifa adicional

Perú aplicará una tarifa a los pasajeros que usen el aeropuerto de Lima como conexión internacional

A partir de este domingo 7 de diciembre de 2025, los pasajeros internacionales que hagan conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima deberán pagar una nueva tarifa: la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), cuyo valor es de 11,86 dólares (incluido IGV). La medida, anunciada por el Gobierno de Perú, aplica exclusivamente a quienes llegan a Lima desde un país extranjero y continúan su viaje hacia otro destino internacional utilizando las instalaciones del aeropuerto como punto de conexión.

Esta tarifa —prevista en el contrato de concesión del terminal aéreo y supervisada por Ositrán— financia los servicios que usa un viajero durante su escala: seguridad, limpieza, controles, señalética, infraestructura de tránsito y demás facilidades operativas dentro del aeropuerto.

¿Cómo afecta a un ecuatoriano que hace conexión en Lima?

El impacto es directo. Por ejemplo: si un pasajero ecuatoriano vuela desde Guayaquil o Quito hacia Lima y desde allí toma otro avión con destino final a México, Chile, Estados Unidos o cualquier otro país, deberá pagar la TUUA de Transferencia Internacional. Aunque no ingrese al Perú ni pase por migración, el simple hecho de usar el aeropuerto como punto de conexión activa el cobro.

En este caso, el pasajero debe cancelar los 11,86 dólares durante su tránsito, antes de abordar el siguiente vuelo internacional.

Opciones de pago para los viajeros

Para facilitar el proceso, Lima Airport Partners (LAP) habilitó varios mecanismos:

Pago anticipado en línea, ideal para quienes desean evitar filas.

Agentes aeroportuarios con POS móviles, distribuidos en zonas clave de conexión.

Módulos presenciales exclusivos para el cobro de la tarifa dentro del aeropuerto.

La autoridad supervisora, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), recuerda que este cobro no es un recargo nuevo, sino una tarifa regulada ya prevista en la normativa vigente para cubrir los servicios utilizados específicamente durante la conexión internacional.

Atención al usuario

Los pasajeros que necesiten orientación pueden acudir al Centro de Orientación al Usuario de Ositrán, ubicado en el tercer nivel del aeropuerto, frente a la zona de check-in (isla A). También pueden consultar los canales oficiales del organismo para resolver dudas sobre tarifas o servicios supervisados.

Con esta medida, Perú busca garantizar que el tránsito internacional del aeropuerto opere con estándares adecuados de seguridad, limpieza y comodidad, en momentos en que el tráfico aéreo regional continúa recuperándose y diversificándose.

