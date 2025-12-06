Ecuador firma un acuerdo clave de inversión con Emiratos Árabes Unidos

El nuevo tratado con Emiratos abre una etapa de inversiones estratégicas en Ecuador como en energías renovables

Ecuador dio un paso decisivo en su estrategia para ampliar mercados y atraer capital internacional. El Gobierno ecuatoriano y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones, un acuerdo que marca un hito en la agenda económica nacional y abre una nueva etapa de cooperación estratégica.

La firma, liderada por el presidente Daniel Noboa y concretada tras un proceso técnico de alto nivel impulsado por el Ministerio de Producción, busca facilitar la llegada de inversiones de alto impacto hacia sectores clave: infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, economía digital, turismo, minería responsable y proyectos de sostenibilidad. La meta es clara: generar transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades y un mayor dinamismo económico en el país.

El tratado establece reglas modernas, garantías claras y un entorno seguro para los capitales emiratíes. Con ello, Ecuador envía un mensaje nítido a la comunidad internacional: está abierto a nuevas alianzas que generen empleo, fortalezcan la competitividad y potencien el desarrollo productivo.

El Gobierno destaca que esta firma consolida la estrategia de integración económica internacional del país y posiciona a Ecuador como un socio confiable para inversiones de largo plazo. Todo esto ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras ni mineras, que entre enero y septiembre de 2025 aumentaron un 19 %, hasta alcanzar 18.521 millones de dólares, según las cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Con este acuerdo, Ecuador busca no solo atraer capital, sino afianzar su proyección global y ampliar oportunidades para sectores productivos que ya muestran un desempeño sólido en los mercados internacionales.

Ecuador da un paso firme hacia la atracción de inversiones y la generación de nuevas oportunidades.



Hoy anunciamos el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Emiratos Árabes Unidos, un acuerdo que fortalece la confianza internacional y abre puertas a proyectos estratégicos… pic.twitter.com/eJlNCEv3n7 — Luis Alberto Jaramillo (@LuisJaramilloOK) December 6, 2025

Ecuador debuta en la Fórmula 1 con Casa Ecuador–La Embajada de la Naturaleza

Adicional Ecuador estrenó un nuevo espacio de proyección internacional en uno de los escenarios más prestigiosos del planeta. Casa Ecuador – La Embajada de la Naturaleza abrió oficialmente sus puertas en el Gran Premio Etihad Airways de la Fórmula 1 en Abu Dabi, convirtiendo al país en el primero del mundo en estar presente dentro del circuito donde se desarrolla esta competencia emblemática del automovilismo.

La iniciativa, concebida como una plataforma cultural y ambiental itinerante, busca llevar la esencia del Ecuador a capitales estratégicas del mundo. Su debut en Medio Oriente no es casual: coincide con un momento clave en la relación bilateral con los Emiratos Árabes Unidos, una economía líder en el Golfo que se ha convertido en un socio prioritario para la expansión ecuatoriana.

Desde el 4 de diciembre de 2025, Casa Ecuador ocupa un lugar destacado en la Fan Zone del circuito Yas Marina, donde los aficionados de la Fórmula 1 viven la experiencia del Gran Premio. El pabellón inmersivo deslumbra desde la entrada: una fachada repleta de rosas ecuatorianas premium —más de 100.000 flores cultivadas especialmente por Sunrite Farms— y una monumental imagen del Sol tolita dan la bienvenida a los visitantes.

Dentro del pabellón, el recorrido se transforma en un viaje sensorial a través de los cuatro mundos del país: Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. Arte digital, proyecciones 360°, paisajes sonoros naturales y degustaciones de alta calidad construyen una narrativa que refleja la biodiversidad, la cultura y el potencial turístico del país. Las rosas ecuatorianas también se lucen en otro punto clave del circuito: en la terraza del hotel W Abu Dabi, donde miles de ellas decoran uno de los espacios más exclusivos del evento.

“Esta es una embajada distinta, una Embajada de la Naturaleza”, destacó Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, IV Marqués de Lises y presidente de la Fundación Identidad Nacional. “Este pabellón muestra el alma de Ecuador y la fuerza de sus cuatro mundos. Es la voz de un país que quiere proyectarse al mundo”.

La elección de Abu Dabi como sede se basa en su carácter de puente cultural entre Oriente y Occidente y en su apuesta por la innovación y la sostenibilidad. La apertura del pabellón coincide con la visita oficial del presidente Daniel Noboa a los EAU, quien tiene previsto recorrer Casa Ecuador como parte de su agenda.

Gala de apertura

El 6 de diciembre de 2025, el Marquesado de Lises organiza una gala de alto perfil para celebrar esta edición. Entre los invitados figuran líderes empresariales globales, diplomáticos y representantes de la familia real de Dubái, como el Jeque Maktoum Bin Juma Al Maktoum Mohammed. Christian Courtin, de la firma Clarins, recibirá un reconocimiento especial.

En esta velada, la gastronomía ecuatoriana brillará de la mano de los chefs Carlos y Juan Sebastián Gallardo, de Zero Lab, galardonado como Mejor Restaurante de Latinoamérica por los World Culinary Awards. El programa incluye un menú sellado en oro comestible de 24 quilates, una presentación del ganador del Óscar Nicolas Becker, una colaboración artística con Latorre y vestuarios diseñados por Lía Padilla.

Con estos encuentros, Ecuador consolida una presencia inédita en Medio Oriente, elevando su imagen país mediante diplomacia cultural, innovación creativa y una narrativa ambiental que conecta con audiencias globales.

