Ecuador propone una alianza global para la pesca sostenible en alta mar

El director de TUNACONS, Guillermo Morán Velásquez, habla del Tratado BBNJ (Biodiversidad Marina en Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional).

TUNACONS llevó la voz del sector pesquero ecuatoriano hasta Mérida, México, donde se desarrolló el Quinto Summit Latinoamericano de Sostenibilidad Pesquera y Acuícola, un encuentro que reunió a más de 500 representantes de 16 países y a más de 150 ponentes del mundo académico, industrial y de la conservación marina.

En ese espacio, el director ejecutivo de la organización, Guillermo Morán Velásquez, integró un panel dedicado al Tratado BBNJ, el nuevo marco global para la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. Allí recalcó un punto clave: cualquier medida que se tome en alta mar debe basarse en ciencia sólida y ser plenamente compatible con las regulaciones de las OROP, como CIAT, SPRFMO o WCPFC. Morán advirtió que la coordinación con estos organismos no puede quedarse en lo simbólico; debe ser técnica, vinculante y evitar duplicidades que afecten a flotas que ya operan bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

La propuesta de una alianza internacional

En su intervención surgió una propuesta que encendió el debate regional: la creación de una Alianza Pesquera Internacional para la Alta Mar (APESMAR). Un mecanismo que reúna a organizaciones industriales y artesanales, centros de investigación, universidades y empresas del sector, con el propósito de construir una postura técnica común antes de la primera COP del BBNJ. La idea apunta a garantizar que la implementación del tratado reconozca el rol de la pesca sostenible en la seguridad alimentaria mundial y que cualquier decisión, incluidas áreas marinas protegidas, se sustente en evidencia científica robusta y en armonía con las decisiones de las OROP.

Desde Ecuador, esta iniciativa busca unificar la voz del sector pesquero global y asegurar que quienes trabajan en el océano tengan un espacio real en la gobernanza internacional.

TUNACONS reafirmó su compromiso: avanzar hacia una actividad pesquera sostenible, transparente y basada en ciencia, y participar activamente en los foros donde se definirá el futuro de los océanos. La organización insiste en que una pesca bien gestionada no es un problema: es parte esencial de la solución para proteger la biodiversidad marina.

Con esa visión, Ecuador vuelve a posicionarse como actor técnico y propositivo en los debates globales sobre el manejo responsable del mar.

