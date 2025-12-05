¿Dónde comprar huevos baratos hoy? Precio de cubeta cae 40% por sobreproducción

El alimento ha bajado de costo en las granjas, pero no en todo lugar para el cliente final

En un abasto en la ciudadela Huancavilca del sur si se vende la cubeta de huevo a 2,50 dólares-

Tal como advirtieron días atrás los propios productores, cuando contaron a Diario EXPRESO que el precio del huevo había caído por la sobreproducción, la reducción no se refleja en todos los puntos de venta. En varios lugares, los costos para el consumidor siguen altos, por lo que el sector pide a las autoridades intensificar los controles a los intermediarios.

Diario EXPRESO hizo un recorrido y confirmó que aún hay lugares donde la cubeta se vende a los precios anterios, en 3,50 dólares e incluso en 4,50. Sin embargo, también existen negocios que son transparentes con sus clientes y ofrecen las 30 unidades de huevo grande a 2,50 dólares.

Por ahora, las opciones de huevos más baratos no están en los supermercados ni siquiera en las tiendas del barrio. Los precios bajos se encuentran en los abastos y en los diferentes mercados municipales de Guayaquil, donde la cubeta sí se vende a 2,50 dólares, pero no se puede generalizar porque son más los que prefieren ganar más que permitir que el cliente final también sienta en su bolsillo que el alimento está más barato.

Según los dueños de las granjas el precio del alimento para ellos se ha desplomado más o menos en un 40 %, mientras que para cliente final en algunos negocio el precio ha bajado un 28,57 %, por lo que insisten que se haga un control a los intermediarios.

En las Malvinas, al sur de Guayaquil, un local donde el 5 de diciembre de 2025 vende la cubeta de huevo a 3,30 de dólares. Lina Zambrano

La sobreproducción afecta a las granjas

Cristian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat), explica que actualmente producir una cubeta de huevos cuesta entre 2,80 y 2,85 dólares, pero en las granjas la están vendiendo de 2,10 a 2,20 dólares.

Cuando el consumidor final paga 2,50 dólares por una cubeta de huevos, ese monto ni siquiera cubre el costo de producción. Por ello, los dueños de las granjas piden a las autoridades que se habiliten créditos para el sector con tasas de interés bajas y períodos de gracia. Los productores esperan que hacia febrero de 2026 los precios puedan empezar a mejorar.

