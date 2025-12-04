La Unión Europea lidera compras a Ecuador en un año de fuerte impulso exportador

Las exportaciones no petroleras de Ecuador mantienen su impulso y consolidan al camarón como líder global

Las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador cerraron un sólido desempeño entre enero y septiembre de 2025. En ese período crecieron un 19 %, alcanzando 18.521 millones de dólares, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El camarón continúa como el producto estrella. En nueve meses sumó 6.204 millones de dólares, con un crecimiento del 20 %, reafirmando su rol como el motor de las ventas no petroleras del país. La Cámara Nacional de Acuacultura celebró estos resultados y destacó que mantienen a Ecuador como “líder mundial en la cría, cultivo y exportación de camarón”, un logro que —remarcó— responde a décadas de esfuerzo productivo privado y al trabajo cotidiano de miles de ecuatorianos, pese al escenario global de incertidumbre y fuerte competencia.

Sin embargo, el gremio advirtió que sostener ese liderazgo requiere mayor competitividad, reducción de costos, eficiencia operativa, combate a la inseguridad y mejores condiciones de acceso a mercados. “Invitamos al Gobierno a profundizar el trabajo conjunto en políticas económicas que consoliden a sectores como el camaronero, que generan divisas y empleo para las familias ecuatorianas”, señaló la industria, al subrayar que solo una agenda compartida permitirá mantener y proyectar estos resultados en el tiempo.

Detrás del camarón, el cacao y elaborados se posiciona como el segundo producto más exportado del país, con 3.333 millones de dólares. En tercer lugar se ubican el banano y plátano, con 3.173 millones.

Los pricipales socios comerciales de Ecuador

En cuanto a destinos, la Unión Europea se consolidó como el principal socio comercial del Ecuador. Solo entre enero y septiembre, ese mercado compró 4.898 millones de dólares, un crecimiento del 20 %. El camarón lidera también en este bloque, con 1.298 millones de dólares; seguido por el cacao (1.072 millones), banano y plátano (997 millones), conservas de atún (844 millones) y flores (206 millones).

Estados Unidos se consolidó como el segundo mercado más dinámicos para la oferta exportable ecuatoriana entre enero y septiembre de 2025. En ese periodo, el país norteamericano compró 4.486 millones de dólares en productos ecuatorianos, un crecimiento del 36 % en valor. El camarón lidera la canasta exportada con 1.480 millones de dólares, seguido por el cacao en grano (733 millones) y el banano y plátano (546 millones).

En su informe, el presidente ejecutivo de Fedexpor, Xavier Rosero, describió estas semanas como “definitorias” tanto para el país como para el sector exportador. Los recientes anuncios del Gobierno de Estados Unidos han generado expectativas sobre cambios en las condiciones de acceso arancelario para varios productos ecuatorianos.

Por un lado, el entendimiento alcanzado para concretar un acuerdo marco de alianza comercial abre la posibilidad de desmontar la sobretasa del 15 % que aún enfrentan ciertos bienes ecuatorianos. Sin embargo, casi de forma paralela, la Casa Blanca anunció la inclusión de varios productos alimenticios —de interés para Ecuador— en el listado de bienes exonerados de la misma sobretasa, aplicable a todos los orígenes.

Con estos antecedentes, Rosero subrayó que la estrategia del país debe enfocarse en reforzar el trabajo técnico y diplomático para lograr que los productos ecuatorianos que todavía mantienen la sobretasa del 15 % sean incorporados como beneficiarios del acuerdo marco bilateral. Este enfoque, dijo, cobra fuerza considerando que el 35 % de las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos ya están exentas de forma unilateral de este recargo.

El país espera ahora que se publique el texto final del acuerdo alcanzado con Estados Unidos. Está por definirse si se ampliará el número de productos que no pagarán sobretasas, un beneficio que hoy alcanza a 105 bienes de la canasta exportable ecuatoriana.

El resultado podría marcar un nuevo capítulo para la competitividad del Ecuador en su segundo mercado más importante.

