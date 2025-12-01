Negociación entre EE.UU. y Ecuador para eliminar aranceles está en la recta final

El diálogo con EE.UU. se maneja con reserva. El Gobierno espera que el proceso concluya lo más pronto posible

Estados Unidos hizo una propuesta para el resto de la canasta exportable de Ecuador que aún no tiene beneficios arancelarios. Lo que falta, según expertos consultados por Diario EXPRESO, es terminar la revisión y que se publique el documento con los detalles de los acuerdos alcanzados.

Hasta ahora, lo único confirmado públicamente proviene de la Casa Blanca, que anunció una reducción recíproca de aranceles entre ambos países.

En el sector privado, la expectativa es alta. Los empresarios aguardan el siguiente anuncio, que se prevé podría concretarse en las próximas semanas.

La exministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, explica a EXPRESO que este proceso se viene gestando desde los avances logrados en el Consejo de Comercio e Inversiones (TIC), una fase previa a cualquier convenio más amplio.

Ahí, el USTR (la oficina comercial de EE. UU.) planteó exigencias en materias como licencias de importación, propiedad intelectual, contratación pública y trabajo infantil. Ecuador, asegura García, ha venido cumpliendo con esos compromisos, aunque la negociación actual se maneja con reserva y no se conoce lo aceptado por los dos países.

Lo cierto es que el USTR ya incluyó productos ecuatorianos en anexos con preferencias arancelarias, un beneficio directo para el ingreso de bienes nacionales al mercado estadounidense.

García explica que el proceso se ha dado en buenos términos y hoy Ecuador cuenta con ventajas frente a países que no han alcanzado acuerdos con EE.UU. o estaban en condiciones similares, especialmente en Asia.

El acuerdo entre EE.UU. y Ecuador detallará los compromisos alcanzados

Según García, existe ya una reducción de tarifas para algunos productos, mientras otros se mantendrán bajo ciertos niveles preferenciales. El anuncio oficial, tanto de Washington como de Quito, detallará “la letra chiquita” de los compromisos.

García subraya que esta negociación ocurre en el marco de una agenda geopolítica estadounidense, que favorece a Ecuador dada la relación entre los gobiernos de Daniel Noboa y Donald Trump.

La exfuncionaria señala que ya hay un documento que está en revisión y luego de ello solo falta anunciarlo en los próximos días. Esta realidad fue confirmada por la autoridad.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, mencionó el 28 de noviembre de 2025, en una entrevista en Teleamazonas, que la negociación con Estados Unidos para la eliminación de la sobretasa avanza en su fase final.

Actualmente, Ecuador trabaja para ampliar el alcance de los productos que accederán al beneficio y espera que la conclusión llegue “lo antes posible”, aunque evitó comprometer fechas.

Jaramillo detalló que los 105 productos que hoy están considerados para tener beneficio arancelario representan apenas una parte del paquete total de cerca de 1.500 ítems incluidos en los anexos 2 y 3 planteados por Estados Unidos a los 25 países con los que decidió sentarse a negociar.

Ecuador exporta regularmente esos 105, que equivalen aproximadamente al 50 % de su oferta exportable. El otro 50 % ya fue propuesto a Washington y está en revisión política, según Jaramillo.

El acuerdo no se limita solo a temas comerciales:

El ministro Jaramillo insistió en que, aunque desde fuera parece una negociación sencilla, el proceso ha sido “largo” y diverso porque el acuerdo no se limita solo a temas comerciales: se enmarca en un esquema más amplio de nueva generación, que abarca inversiones, seguridad, defensa y consideraciones geopolíticas.

Sobre la propuesta ecuatoriana, el ministro de Producción evitó revelar qué productos específicos componen ese 50 % adicional, para no afectar la negociación, que se encuentra en curso. Sin embargo, recordó que en los anexos actuales ya constan cacao, café, plátano procesado, pitahaya, mango, piña, palmito, banano, flores y pesca. El país aspira a sumar más bienes industrializados y agroindustriales.

Barreras no arancelarias

El exministro de Producción, expresidente de Fedexpor y CEO de ExportConsulting, Daniel Legarda, recuerda que EE. UU. publica cada año un informe sobre barreras no arancelarias, que incluye temas ambientales, laborales y de transparencia regulatoria.

EE. UU. ha introducido sobretasas (cuestionadas internacionalmente), y la administración Trump ha abierto negociaciones que no equivalen a un tratado TLC, sino a la reducción parcial o eliminación de esas sobretasas.

Para Ecuador, esto representa una ventana de oportunidad, aunque también implica exigencias más amplias, tanto arancelarias como no arancelarias.

Pero, mientras Jaramillo habla de que falta un 50 % de productos que tengan un beneficio arancelario, Legarda dice de que el 30 % de las exportaciones no petroleras ni mineras de Ecuador ya no pagan sobretasas. Por lo tanto la expectativa está puesta en el 70 % restante, donde están sectores claves como el camarón, rosas, brócoli y productos de la industria.

Ahora, el gremio exportador prefiere esperar el próximo anuncio oficial. La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), a través de su presidente, Xavier Rosero, optó por la cautela y se limitó a señalar que están a la espera de la nueva comunicación de las autoridades. Aunque en el editorial del Reporte Estadístico de octubre de 2025, Rosero enfatiza que Ecuador debe cerrar cuanto antes la negociación para eliminar el sobrecargo del 15 % que aún enfrentan muchos productos.

De enero a julio de 2025 Ecuador exportó a EE. UU. $ 3.569 millones, que implica un crecimiento del 36 %, según Fedexpor.

Todo apunta a que el acuerdo está prácticamente cerrado. Mientras tanto, el sector exportador se mantiene en vilo: lo que se anuncie en los próximos días podría redefinir el acceso del Ecuador al mercado estadounidense y marcar un giro clave en su política comercial.

