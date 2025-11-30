Proforma 2026: así quedan los ingresos y gastos tras la aprobación de la Asamblea

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 29 de noviembre de 2025 el Proforma General del Estado 2026

El Ejecutivo deberá emitir un Decreto para que se publique el Presupuesto General del Estado en el Registro Oficial.

La propuesta de gastos e ingresos que ejecutará en 2026 el presidente Daniel Noboa en Ecuador cuenta con el respaldo de la Asamblea Nacional. El Legislativo aprobó este 29 de noviembre de 2025 con 78 votos -un voto adicional a los 77 requeridos- la Proforma General del Estado 2026.

Tras la aprobación de este insumo en el Pleno de la Asamblea, el siguiente paso recae en el Ejecutivo que deberá emitir un Decreto para que se publique el Presupuesto General del Estado (PGE) en el ejercicio fiscal 2026 en el Registro Oficial. Así, entrará formalmente en vigor.

Según este insumo, el Gobierno prevé contar con mayores ingresos para financiar sus gastos en 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas, que es la entidad encargada de elaborar este documento técnico, proyecta contar con un 9,6 % más de ingresos totales frente a 2025. Pero, los gastos totales también crecen en un 7,4 %.

Para el ejercicio fiscal 2026, Ecuador tiene previsto contar con $30.120 millones de ingresos totales. Mientras tanto, los gastos totales se proyectan en $35.534,40 en 2026. Esta diferencia, entre ingresos y gastos, generará un déficit de $5.413,80 millones.

El monto de total de ingresos previstos para el siguiente año no incluye los recursos esperados por los desembolsos de deuda interna y de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros (deuda externa). Así, asciende a $46.255 millones.

Mientras tanto, en los gastos totales millones no constan los pagos del capital de la deuda interna y externa, ya que con estos rubros representa también a $46.255 millones, que significa un alza del 12,9 % frente al monto estimado para 2025.

Caída en el precio del crudo y en las exportaciones

En el caso de los ingresos, su incremento ocurre pese a que en 2026 Estado tendrá una menor producción petrolera y una caída en el precio de exportación de crudo ecuatoriano. Pasará de bombear 169,9 millones de barriles de crudo al año a 165,5. Y de un precio promedio del barril de $62,20, proyectado en 2025, ahora se ubica en $53,5 el barril (ver gráfico).

Pese a este escenario, el Anexo 2, Justificativo de Ingresos y Egresos de la Proforma 2026, estima un monto mayor de ingresos petroleros al Presupuesto General del Estado.

“Los ingresos que se originan de la producción, exportación y comercialización de crudo y derivados de petróleo que financiaran el Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026, asciende a $ 3.156,01 millones”, precisa.

Este valor previsto supera los ingresos petroleros del presente año porque ya no se incluyen los recursos que destinaba el Estado para cubrir el subsidio del diésel prémium (alrededor de $1.100 millones), según detalló el Observatorio de Política Fiscal.

En la Proforma 2026 se contempla también otros ingresos del sector hidrocarburífero, proyectos petroleros y se plantea nuevamente la concesión de la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP Ecuador), pese a que está última iniciativa tiene limitaciones.

Por estos conceptos, se proyectan ingresos por $4.909,66 millones; así como, del sector minero por $532,00 millones.

La recaudación tributaria de Ecuador aumentara en 2026

El Gobierno tiene previsto que la recaudación tributaria de 2026 supere a la del año en curso. El alza ocurre pese a que en 2026 ya no se cobrará la Contribución Temporal de Seguridad (CTS), que aportó alrededor de $330 millones hasta septiembre de 2025. Tampoco habrá ingresos por remisiones.

Finanzas, sin embargo, detalla que se incrementará la efectividad en los procesos de control, cobro, legales y administrativos de la recaudación, se fortalecerá las capacidades institucionales y otros.

Además, entre otros ingresos, la Proforma señala que en 2026 se contará con $270 millones por la renovación de los contratos de concesión del Servicio Móvil Avanzado con las operadoras Conecel y Otecel.

Los gastos crecerán un 13,6 % en 2026

En los gastos de 2026 se evidencia también un alza del 13 % frente a 2025. Entre otros, en este rubro constan la asignación prevista para sueldos. Esta cifra es ligeramente menor (0,29 %) frente a lo presupuestado para 2025, tras el recorte del Estado anunciado por el Ejecutivo.

Además, se advierte un aumento del aporte para las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Ante este escenario, el Observatorio de la Política Fiscal advirtió que se requerirá gestionar más deuda. las necesidades de financiamiento para 2026 superarán los $16.000 millones.

