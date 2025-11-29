Avianca vuelos suspendidos: 51 % del software de sus aviones fue ya actualizado

Más del 70 % de su flota A320 requería una actualización urgente del software. Los pasajeros pueden reprogramar sus vuelos

Avianca recomendó a los pasajeros que si el vuelo no está confirmado, se evite acudir a los aeropuertos.

El proceso para actualizar el software de parte de la flota de los aviones de Avianca avanza. La aerolínea informó este 29 de noviembre de 2025 que su equipo ha trabajado ininterrumpidamente para cumplir con las modificaciones requeridas por Airbus, lo más pronto posible, para retomar el total de su operación.

Avianca informó un día antes, el 28 de noviembre de 2025, que más del 70 % de su flota A320 tendrá que quedarse temporalmente en tierra debido a una actualización urgente de software ordenada directamente por Airbus, fabricante de los aviones. Esta medida obligó a sus suspender parte de sus vuelos.

La aerolínea señaló que hasta este 29 de noviembre de 2025 el 51% de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días. Inicialmente se informó que esta labor tomará 10 días.

Avianca ofrece opciones para sus pasajeros

A los pasajeros con vuelos programados para este sábado 29 de noviembre, la aerolínea ofreció opciones de reacomodación, ya sea en vuelos de Avianca o de aerolíneas con las que mantiene acuerdos comerciales.

La compañía recordó a sus pasajeros que si estas opciones no se ajustan a sus planes de vuelo también podrán:

Reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contact Center.

Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar: o si los clientes compraron en www.avianca.com, Contact Center o puntos de venta directos de Avianca, pueden gestionar su solicitud en la página web de la aerolínea.

Los usuarios que compraron sus boletos mediante agencias de viajes, deben contactarse directamente con esas empresas.

Avianca suspendió la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre de 2025

La aerolínea además recomendó revisar las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva o a través de nuestros canales oficiales.

Los usuarios pueden también consultar el estado de vuelos en www.avianca.com. Además, se resaltó que si el vuelo no está confirmado, se evite acudir a los aeropuertos.

“Vale la pena recordar que Avianca mantiene cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre”, precisó la aerolínea a través de un comunicado y detalló que esta medida fue tomada para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles.

