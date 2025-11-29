Peste Porcina Africana: Ecuador ajusta controles y prohíbe ingreso de estos productos

La Peste Porcina Africana es una enfermedad de alto impacto para este sector. Ingresar huevos, animales y más está vetado

Aunque la Peste Porcina Africana no afecta la salud humana, su capacidad de dispersión en una amenaza de alto nivel para la industria porcina.

Ecuador endurecerá los controles sanitarios en aeropuertos y puntos de ingreso al país tras la confirmación del primer caso de Peste Porcina Africana (PPA) en España. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) informó este 28 de noviembre de 2025 que las medidas buscan proteger la producción porcina nacional y evitar el ingreso de la enfermedad, considerada una de las más destructivas para este sector.

Aunque la PPA no afecta la salud humana, su capacidad de dispersión y su impacto económico la convierten en una amenaza de alto nivel para la industria porcina y la seguridad alimentaria del país. “La PPA es una enfermedad de alto impacto para la industria porcina”, refirió la entidad.

Controles inmediatos ante la Peste Porcina Africana

Para mitigar esta amenaza para la producción porcina nacional, Agrocalidad dispuso un conjunto de acciones que entrarán en vigencia de forma inmediata:

Incremento de inspecciones a pasajeros, equipajes y cargas provenientes de Europa y otras zonas con riesgo sanitario.

Decomiso y destrucción inmediata de productos de origen porcino o material biológico prohibido, conforme a la normativa nacional e internacional vigente.

Registro documentado de cada procedimiento de destrucción, para asegurar transparencia y trazabilidad y sustento técnico ante las partes involucradas.

Estas medidas, señala la agencia, son estándar en la región frente a alertas sanitarias de alto impacto.

Llamado a los viajeros y sector productor ante la Peste Porcina Africana

La institución reiteró junto a los gremios de porcicultores su compromiso con la protección de la sanidad animal y la defensa de la producción porcina nacional y la preservación de la soberanía alimentaria del país.

Además, solicitó a los viajeros cumplir estrictamente con las disposiciones sanitarias vigentes y evitar transportar productos de origen animal que puedan poner en riesgo al país.

Para conocer sobre todos los productos agropecuarios permitidos y restringidos, los viajeros pueden consultar el siguiente enlace.

En insumo este incluyen por ejemplo:

Puede ingresar sin fines comerciales:

Vegetales congelados.

Frutas y hortalizas cocidas, confitadas, en almíbar, en salmuera, en vinagre, en aceite u otros preservantes y en conservas.

Frutos o granos tostados y/o salados, molidos, triturados o laminados (ej: café, cacao, maní, almendras, avellanas, castañas de cajú, pistacho, etc.).

Aliños enteros, secos y/o molidos (ej: orégano, clavo de olor, canela, coco rallado, nuez moscada, pimienta).

Té / yerba mate u otras infusiones en estado seco. En las infusiones se verificará físicamente la no presencia de corteza, semillas y frutos.

Harinas, sémolas, azúcares y otros productos.

Productos que no se pueden ingresar

Mientras tanto, no se pueden ingresar:

Productos con presencia de tierra o suelo.

Leche cruda y derivados lácteos sin registro sanitario.

Huevos de todas las especies.

Embutidos sin registro sanitario incluidos jamones con hueso empacados al vacío.

Cueros crudos.

Animales vivos, excepto mascotas como perros y gatos, entre otros.

Otra opción es realizar las consultas a través de los siguientes correos: aeropuerto.guayaquil@agrocalidad.gob.ec y aeropuerto.quito@agrocalidad.gob.ec.

