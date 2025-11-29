Vuelos de Avianca afectados por ajuste de flota: cómo reprogramar o pedir reembolso

La aerolínea pidió a los usuarios mantenerse atentos a las comunicaciones que llegarán al correo electrónico sobre su reserva

Avianca recordó también que las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, inclusive, permanecen cerradas.

Avianca informó este 28 de noviembre de 2025 que enfrentará afectaciones en su operación debido a una actualización urgente de software requerida por Airbus para una parte significativa de la flota mundial de aviones A320. Esta intervención técnica, que debe ejecutarse de inmediato, impactará inevitablemente algunos vuelos programados.

La aerolínea indicó que todos sus equipos están concentrados en realizar las modificaciones en el menor tiempo posible y en ofrecer alternativas que reduzcan las molestias para los pasajeros.

En ese sentido, Avianca está reacomodando a los viajeros afectados en las opciones más cercanas disponibles, tanto en vuelos propios como en aquellos operados por aerolíneas con las que mantiene acuerdos comerciales.

Las opciones para los usuarios de Avianca afectados

Si estas alternativas no se ajustan a los planes del usuario, la compañía habilitó dos mecanismos adicionales:

Reprogramar su vuelo sin penalidad ni diferencia tarifaria, según disponibilidad, para viajar hasta 180 días después de la fecha original. Esta gestión se realiza a través del Contact Center.

Solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados por medio de la página web, el Contact Center, los puntos de venta directos de Avianca o la agencia de viajes donde fue adquirido el boleto.

Peste Porcina Africana: Ecuador ajusta controles y prohíbe ingreso de estos productos Leer más

Recomendaciones para los pasajeros de Avianca

La aerolínea pidió a los usuarios mantenerse atentos a las comunicaciones que llegarán al correo electrónico asociado a la reserva y consultar el estado de su vuelo en www.avianca.com. Además, recomendó no acudir a los aeropuertos si el itinerario no aparece confirmado.

RELACIONADAS Ecuador domina las exportaciones mundiales de camarón y deja atrás a Asia

Avianca recordó también que las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre permanecen cerradas. La medida busca evitar un mayor impacto y permitir la reacomodación de quienes ya cuentan con boletos.

Estimados clientes: ​



Debido a una actualización urgente de software requerida por Airbus (fabricante de gran parte de nuestra flota), nuestra operación se verá afectada de manera importante entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.​



Les recomendamos:​​



•⁠ ⁠Estar… pic.twitter.com/vWfkvlxr77 — avianca (@avianca) November 29, 2025

La compañía aseguró que su equipo continúa trabajando para restablecer la operación con normalidad “tan pronto como sea posible”.

¿Quieres acceder sin límites a nuestro contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!