Ecuador: Riesgo país bajó 136 puntos tras la consulta popular y referéndum 2025

En las dos últimas semanas este indicador pasó de 690 puntos a 554, según datos del Banco Central del Ecuador

La cifra actual de riesgo país (554 puntos) de Ecuador es la más baja desde julio de 2019, según datos del Banco Central del Ecuador.

El riesgo país de Ecuador sigue descendiendo. El 28 de noviembre pasado este indicador bajó a 554 puntos básicos, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

La cifra actual representa 136 puntos menos en relación al indicador del 17 de noviembre de 2025, cuando subió a 690 unidades tras los resultados de la consulta popular y referéndum. Antes de ese proceso electoral, se situaba en 652.

El índice actual es también uno de los niveles más reducidos desde el 1 de julio de 2019, cuando se ubicó en 553 puntos, detalla el BCE. Sin embargo, frente a Colombia (por debajo de 300) y Perú (por debajo de 200) aún se advierte una diferencia significativa.

Presidente Daniel Noboa destaca el nivel del riesgo país de Ecuador

El fin de semana, el presidente Daniel Noboa destacó en la cuenta de X de la Presidencia, que cuando él llegó al poder este indicador estaba en 1.918 puntos. Desde entonces registró alzas y descensos.

“Cuando baja el riesgo país (Ecuador) es más atractivo para la inversión y hay la posibilidad de generar más empleo”, indicó el jefe de Estado.

El mandatario añadió que en estas condiciones la nación puede emitir bonos a tasas beneficiosas para contar con nuevo financiamiento, en el mediano plazo, que permita ejecutar obra pública, mejorar los servicios y otros.

El Riesgo País bajó a 571 puntos, el más bajo desde 2019. En #ElNuevoEcuador se implementan políticas económicas y sociales que impulsan el desarrollo de todo el país. 🇪🇨

El riesgo país mide la probabilidad de que una nación incumpla con sus obligaciones de pago en los mercados internacionales. Mientras más alto sea el número se percibe un mayor riesgo que un Estado reconozca su deuda.

