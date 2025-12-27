LigaPro busca frenar endeudamiento de los clubes

Vinotinto (d), pese a tener al día en los pagos a su plantel, militará el 2026 en la Serie B. El Nacional (i), en cambio, registró el descenso administrativo por incumplir el pago de deudas en la FEF.

La crisis económica que afecta al fútbol ecuatoriano, con equipos que adeudan varios meses a sus jugadores y entrenadores y tienen demandas por incumplimientos de pagos, provocó que la LigaPro anuncie la implementación, desde la próxima temporada, de un control financiero más riguroso.

Lea también: LigaPro: ¿qué clubes lideran los ingresos de taquillas de 2025?

Así lo dio a conocer Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, resaltando que la nueva reglamentación “no permitirá a los clubes gastarse más de lo que ingresa y se les va a poner un límite en sus presupuestos para gastar únicamente en sus jugadores”.

El control financiero en la Liga Pro ha sido centro de críticas ante los varios casos de denuncia de sueldos atrasados por parte de los futbolistas.

Se presentó como un sistema de supervisión y exigencia de transparencia económica a los clubes, buscando asegurar su estabilidad, que cumplan sus obligaciones (especialmente salariales) y puedan inscribir jugadores, aunque en la práctica no se vio porque los equipos seguían acumulando deudas.

Emelec consulta por Radamel Falcao y sueña con un fichaje en 2026 ¿Llega al Bombillo? Leer más

Para Esteban Paz, presidente de Leones del Norte, “este control económico es sumamente positivo, porque mientras mejor control económico exista y más equipos se sometan a él, vamos a tener jugadores que también bajen sus pretensiones salariales y eso hará que los equipos tengamos una nómina menos exigente en el gasto y más controladas en la parte deportiva”.

En cambio, Marlon Granda, principal directivo de Libertad, se mostró algo escéptico sobre la aplicación con rigurosidad de los nuevos puntos del control económico para el siguiente torneo.

“Ojalá que dé algo de resultado, pero sinceramente no creo, porque siempre este tipo de cosas que se hacen al apuro no tiene una buena organización ni desempeño”, señaló.

Añadió que “Loor habla de que no se debe gastar más de lo que se ingresa, pero se debe analizar por qué camino se dan esos ingresos, por derechos de TV, auspicios o taquillas”.

Granda propuso “un acuerdo entre los clubes para beneficio de todos, porque hay equipos que, por ejemplo, tienen ingresos superiores por sponsors o taquilla que muchos otros y ahí hay una desventaja para los elencos pequeños”.

El anhelo de la LigaPro

Loor destacó el trabajo que han realizado los dirigentes de los equipos, del que dijo “es muy pocas veces reconocido. Hipotecan sus bienes y se endeudan para alegrar a los hinchas”, y les recomendó que se “arropen hasta donde les den las sábanas”.

Una de las sanciones por incumplir con el renovado control financiero es la prohibición de inscribir jugadores hasta que se solucione el problema de deudas con los salarios de los jugadores. “No vamos a inscribir futbolistas si no están dentro del presupuesto”, señaló Loor.

LigaPro consiguió un préstamo que los equipos podrán utilizar para cubrir pasivos antiguos que no tengan fuente de pago. ARCHIVO / EXPRESO

El directivo aclaró que “lo que se está haciendo capaz y nos sirve para filtrar a los equipos que no pueden competir en un torneo organizado”.

Paz explicó que “todos los presidentes en mayoría decidimos ejercer un control económico para 2026. Inclusive, un grupo de 11 dirigentes, en el cual me incluyo, propusimos ser aún más estrictos en las sanciones para quienes no cumplen; sin embargo, tomamos en cuenta la situación económica del país y de los clubes para no ser tan rigurosos”.

Con estos nuevos controles se busca evitar que clubes como Vinotinto, que estaba al día con los pagos de sueldos de su plantilla, descienda a la Serie B y permanezcan equipos que se mantienen endeudados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!