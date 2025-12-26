¿Quién es Kevin Navas, el ciclista ecuatoriano que refuerza al Movistar Best PC?

El pedalista imbabureño es el nuevo rostro del equipo continental ecuatoriano. Sueña en competir algún día el World Tour

El ciclista ecuatoriano Kevin Navas será la nueva incorporación del Movistar Best PC para la próxima temporada, en la que buscará ratificar el buen desempeño de 2025, que le abrió las puertas en el único equipo continental ecuatoriano.

Con tan solo 20 años, el pedalista imbabureño cuenta con una importante experiencia en equipos como el Corbatas Pindal-Copsesa de España, el ecuatoriano Banco Guayaquil y el mexicano Pretolike, con el que corrió en la campaña 2025.

“Tengo una amplia trayectoria tanto a nivel nacional como internacional y en lo personal creo que puedo ser un gran aporte para el equipo, alineándome con los objetivos de la escuadra para conseguir grandes resultados”, fueron las primeras palabras como corredor telefónico.

Palmarés y principales logros

El pedalista imbabureño (C) ha representado al país en varios campeonatos nacionales e internacionales. Cortesía

Además, dentro de sus apenas cinco años practicando ciclismo, pues empezó en 2020 en plena pandemia de covid-19, tiene un palmarés en el que destaca su participación en los Juegos Panamericanos Juveniles Paraguay 2025, carreras en Europa, campeonatos nacionales y la Vuelta al Ecuador, donde en 2024 se ubicó tercero en la sub-23.

Hasta el momento, el mayor logro de su novel carrera es la medalla de oro en la prueba de ruta de la categoría juvenil en el Campeonato Panamericano desarrollado en Panamá en abril de 2023.

Objetivos con el Movistar Best PC

Hablando de los objetivos con el Movistar Best PC, Navas manifestó: “Mi intención con el equipo es conseguir buenos resultados internacionales y destacar en otras grandes pruebas, como el campeonato nacional, la Vuelta al Ecuador y competencias a nivel nacional”.

También se mostró contento de pertenecer a un equipo continental porque “se abren grandes oportunidades de seguir triunfando en el deporte y, por qué no, volver a correr en un equipo europeo para ser un ciclista World Tour, que es uno de mis sueños”.

De esta manera, Kevin Navas correrá con el Movistar Best PC, en el que figuran destacados nombres como Byron Guamá, Santiago Montenegro, Richard Huera, Erick Pozo, Héctor Álvarez, Anthony Coque, entre otros, buscando ser protagonista a nivel local e internacional.

Sus inicios sobre la bicicleta

Navas asegura ser el resultado del “efecto pandemia” y recordó cómo el encierro en 2020 le permitió adentrarse en el deporte pedal con la bicicleta de su hermano.

“Antes hacía ‘downhill’ y motocross. Por la pandemia no había la oportunidad de practicar afuera. Al principio el ciclismo no me llamó la atención, pero después empecé a participar en competencias y eso cambió”, comentó.

