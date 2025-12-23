Noboa y José Antonio Kast en Carondelet: Estos fueron los temas tratados

La seguridad fue el tema prioritario entre el presidente ecuatoriano y el mandatario electo de Chile

En la reunión entre Daniel Noboa y José Antonio Kast también participó el presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

El presidente Daniel Noboa y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, se reunieron este 23 de diciembre de 2025 en el Palacio de Carondelet. La seguridad, la movilidad humana y el comercio marcaron la agenda del encuentro.

La Presidencia de la República informó que Noboa y el nuevo presidente electo de Chile dialogaron sobre “la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones”.

Kast recibió los honores a su ingreso a Carondelet. El encuentro se desarrolló desde la mañana de este 23 de diciembre. El mandatario electo llegó a Quito tras su paso por Perú. La madrugada de hoy escribió en su perfil de la red social X: “Rumbo a Quito, nos reunimos con el canciller de Perú Hugo de Zela”.

Una vez en Carondelet, el propio Kast señaló en sus redes sociales: “Ingresando al Palacio Carondelet para reunirnos con el Presidente Noboa y miembros del gabinete ecuatoriano”.

La agenda del encuentro

La canciller Gabriela Sommerfeld se refirió la mañana de este martes a la reunión entre Kast y Noboa. Señaló que, en materia de seguridad, existe un eje común en la lucha contra la delincuencia organizada, que afecta tanto a Ecuador como a Chile.

Ambos mandatarios buscarán mecanismos de cooperación que fortalezcan la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales.

Sobre el tema de movilidad humana, hay que recordar que Kast ha propuesto la creación de un corredor humanitario, una iniciativa que busca dar una respuesta ordenada y segura a los flujos migratorios. La canciller advirtió que cualquier corredor humanitario debe ser analizado cuidadosamente, considerando las condiciones de apertura y garantizando que todos los países involucrados participen de manera coordinada.

El presidente electo e Chile, José Antonio Kast, recibió los honores en el Palacio de Carondelet. Cortesía.

Durante la tarde de este 23 de diciembre de 2025, Kast tiene previsto un encuentro con empresarios ecuatorianos. Luego de ello, su equipo de prensa ha anunciado que ofrecerá declaraciones a los medios.