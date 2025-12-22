José Antonio Kast en Ecuador: estos son los temas que tratará con Daniel Noboa

El presidente electo de Chile iniciará en Ecuador su agenda por la región para fortalecer la cooperación entre países

Desde este 23 de diciembre de 2025 está previsto que el presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, inicie en Ecuador una gira regional orientada al fortalecimiento de las relaciones de su administración con los demás gobiernos de América Latina.

Según indicó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en entrevista con Ecuavisa, está previsto que el presidente electo Kast arribe a Ecuador la noche de este lunes 22 de diciembre de 2025 y que, el martes 23 de diciembre, inicie su agenda con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

El encuentro entre los presidentes José Antonio Kast y Daniel Noboa abordará la crisis migratoria, la seguridad regional y el fortalecimiento del comercio.



Los temas que tratarán José Antonio Kast y Daniel Noboa

De acuerdo con Sommerfeld, los presidentes Kast y Noboa abordarán tres temas: seguridad, comercio y migración. Según la canciller, todos estos asuntos son de interés común para Ecuador y Chile de cara a la nueva administración del presidente electo chileno.

"Pueden haber otros temas, pero la reunión bilateral está determinada para hablar de estos tres temas", enfatizó la canciller Sommerfeld, quien recordó que Kast y Noboa han mantenido contacto desde que el candidato chileno fue electo presidente.

El presidente Daniel Noboa tomará licencia para ausentarse entre el 1 y el 15 de enero de 2026. Cortesía: Presidencia.

El presidente Daniel Noboa tendrá licencia a inicio de 2026

El 18 de diciembre de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la licencia del presidente Daniel Noboa para ausentarse a inicios de 2026 por motivos personales. Según informó la Presidencia, Noboa se ausentará del 1 al 8 de enero de 2026.

Durante el período de licencia, la vicepresidenta María José Pinto asumirá temporalmente la Presidencia de la República. La Constitución establece que, en ausencia del primer mandatario, corresponde a la Vicepresidencia ejercer las funciones de manera interina.

