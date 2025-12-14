Daniel Noboa felicita a José Antonio Kast: "Se abre una nueva etapa para Chile"

El presidente de Ecuador saludó la victoria del candidato ultraderechista chileno en las elecciones de este domingo 14

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a José Antonio Kast por su triunfo y elección como nuevo mandatario de Chile, tras las elecciones celebradas este domingo 14 de diciembre.

"Felicitaciones @joseantoniokast . Se abre una nueva etapa para Chile y para la región", expuso el mandatario ecuatoriano en su cuenta de X (antes Twitter).

El mandatario agregó en su publicación: "Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto".

Felicitaciones @joseantoniokast



Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 15, 2025

Asimismo, el exmandatario ecuatoriano Guillermo Lasso extendió sus felicitaciones a Kast por su "contundente victoria" sobre la izquierdista Jeanette Jara en las elecciones presidenciales de Chile.

"Chile se ha pronunciado con absoluta claridad: libertad, seguridad, apertura y progreso. Su liderazgo fortalecerá una cooperación firme y estratégica entre Chile y Ecuador, basada en estos valores comunes. ¡Éxitos, Presidente!", publicó Lasso en su cuenta de X.

Felicitaciones a @joseantoniokast por su contundente victoria en las elecciones presidenciales.



Chile se ha pronunciado con absoluta claridad: libertad, seguridad, apertura y progreso.



Su liderazgo fortalecerá una cooperación firme y estratégica entre Chile y Ecuador, basada… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 14, 2025

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile

José Antonio Kast se impuso este domingo en las elecciones presidenciales de Chile al vencer con una amplia ventaja a la candidata de izquierda Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual presidente Gabriel Boric, cuando ya se había escrutado más del 99 % de los votos.

Según los resultados preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado de tendencia ultraconservadora, de 59 años, alcanzó el 58,18 % de los sufragios, mientras que Jara, de 51 años, obtuvo el 41,82 %.

El mandatario electo, que en el plebiscito de 1988 defendió la permanencia del general Augusto Pinochet, se convierte en el primer dirigente identificado con el pinochetismo en asumir la Presidencia desde el retorno de la democracia en Chile.

Con estrechos vínculos con otros referentes de la ultraderecha en la región, Kast ha planteado medidas como la expulsión masiva de migrantes, la tipificación de la migración irregular como delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad con regímenes de aislamiento total para cabecillas del narcotráfico.

