ataque terrorista en Australia
Servicios de rescate acudieron al lugar donde dos hombres atacaron con rifles a quienes participaban en la celebración judía.EFE

Ecuador rechazó acto terrorista en Australia: Una docena de muertos dejó el ataque

Cancillería reiteró el "compromiso inquebrantable en la lucha contra toda forma de terrorismo y actos de odio"

  • Agencia EFE y Redacción EXPRESO

"Ecuador expresa su más profunda solidaridad con el pueblo y Gobierno de Australia, así como con las víctimas y sus familias", aseguró este domingo 14 de diciembre la Cancillería tras el ataque terrorista.

Dos hombres, armados con rifle, atacaron a personas en una playa de Sidney y dejaron al menos una docena de muertos, incluido uno de los atacantes, que fue abatido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana rechazó y condenó "el acto de violencia terrorista", ocurrido durante el primer día de la celebración judía del Janucá.

"Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable en la lucha contra toda forma de terrorismo y actos de odio", agregó Cancillería.

Líderes mundiales rechazan el atentado en Australia

ataque terrorista en Australia

Ataque terrorista en Australia golpea a la comunidad judía en el primer día de Janucá

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos expresaron su solidaridad con la comunidad judía y con Australia tras el tiroteo en una playa de Sídney.

El rey Carlos III del Reino Unido, que también es jefe de Estado de Australia, y su esposa, Camila, se mostraron "consternados y profundamente entristecidos por el atroz ataque terrorista antisemita".

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a Australia por el atentado "terrorista antisemita" y afirmó que "el odio antisemita nos hiere a todos, dondequiera que ataque".

Francia decidió este domingo reforzar la seguridad en torno a sus lugares de culto judíos "ante la persistente amenaza terrorista", tras el tiroteo en la playa de Bondi.

