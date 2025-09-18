Bombas en Guayaquil: El alcalde Aquiles Álvarez habla de posibles "sorpresas graves"

Un coche bomba fue detonado afuera de un centro de diversión nocturna, ubicado en Junín y Rumichaca, centro de Guayaquil

Trabajadores limpiaron los exteriores del centro de diversión nocturna, donde se atentó con un coche bomba el 17 de septiembre de 2025.

La detonación de un coche bomba, el 17 de septiembre, generó zozobra no solo en los residentes de la zona de Junín y Rumichaca, centro de Guayaquil, sino en la población en general.

El hecho no dejó víctimas, solo daños materiales, y un detenido. Se trata de un adolescente de 17 años, quien está siendo investigado, según la Policía Nacional.

En el vehículo, que estaba sobre la acera, junto al local, había tanques de gas de uso doméstico. Cuando los bomberos trabajaban en apagar las llamas, uno de los recipientes explotó.

También el miércoles, un artefacto explosivo fue desactivado luego de que sujetos a bordo de un auto lo abandonaron cerca de la Unidad Judicial Valdivia, en la avenida 25 de Julio, en el sur.

El alcalde Aquiles Álvarez, en su cuenta de X, se refirió a las "bombas en Guayaquil" y anunció que se estaban investigando estos hechos.

"Estamos levantando data interna con el Centro de Mando y Control de (la empresa municipal) Segura EP, empezando por las de la Bahía", mencionó el funcionario.

Referente a las bombas en Guayaquil:

Estamos levantando data interna con el Centro de Mando y Control de @SeguraEp, empezando por las de la Bahía.

Hemos levantado mucha información y varios comerciantes han aportado información clave, así como data clave que han aportado nuestras… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 18, 2025

Aquiles Álvarez: "Hemos levantado mucha información"

El alcalde aseguró que habían contado con "información clave" que aportaron algunos comerciantes. También obtuvieron datos de las cámaras de videovigilancia municipales.

"Es posible que hayan sorpresas graves", mencionó Álvarez. El alcalde ofreció terminar pronto de procesar la información para "hacer pública la data al país".

