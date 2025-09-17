Unidad Judicial de Guayaquil evacuada tras alerta por explosivo

El atentado tenía como objetivo evitar que se desarrollara una audiencia judicial de un caso de narcotráfico

Un atentado con explosivos fue frustrado la tarde de este miércoles 17 de septiembre en los exteriores de la Unidad Judicial Valdivia, en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil.

A las 15:00 se emitió una alerta en los exteriores del complejo judicial, debido a que se reportó que un automóvil había pasado y había lanzado una funda junto con un panfleto y huyó a toda velocidad.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad: se evacuó la unidad judicial y se cerraron varias calles a la redonda. Luego artificieros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), utilizando trajes de seguridad, comprobaron que efectivamente se trataba de un artefacto explosivo.

La amenaza fue eliminada con una detonación controlada, detalló el teniente coronel José Vinueza, subcomandante policial del distrito Sur.

El oficial explicó que, según lo que decía el panfleto abandonado, el atentado está relacionado con un caso judicial de tráfico de droga, en el cual se pretendía evitar que se realizara la audiencia de formulación de cargos.

¿Cuál fue la amenaza de los autores del atentado?

El mensaje, escrito en una hoja suelta, afirmaba presuntamente que toda la cuadra estaba rodeada de explosivos. El panfleto estaba firmado con la atribución al grupo delictivo organizado (GDO) Los Lobos.

Vinueza destacó que apenas se conoció la alerta se coordinó las tareas de búsqueda con los demás distritos, logrando ubicar el vehículo utilizado para lanzar la bomba y a uno de los autores del atentado, el cual quedó detenido.

