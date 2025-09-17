Expreso
Vecinos vivieron momentos de pánico tras las dos detonaciones en pleno centro urbano.
Ataque con coche bomba en salsoteca de Guayaquil deja un menor detenido

Los propietarios del negocio aseguraron que no habían recibido amenazas previas, por lo que descartan una represalia

Un atentado con un coche bomba causó daños estructurales a un negocio y generó pánico en los vecinos de las calles Junín y Rumichaca, en el centro de Guayaquil. La explosión ocurrió alrededor de las 16:30.

En imágenes compartidas por usuarios en redes sociales se observa que luego del estallido el vehículo quedó envuelto en llamas y segundos después ocurrió una segunda detonación, que generó una onda expansiva que afectó a los automotores que transitaban por el sitio.

Tras la alerta, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó unidades de lucha contra incendio, las cuales lograron contener la amenaza en pocos minutos; sin embargo, las llamas lograron alcanzar un tanque de gas, que fue el que causó la segunda explosión.

Restos calcinados del vehículo tras el atentado con coche bomba en el centro de Guayaquil.
¿Quién es el responsable del atentado?

El coronel Juan Carlos Soria, subcomandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) explicó que el responsable del atentado es un menor de 17 años de edad, que ya fue ubicado y está aislado.

Soria indicó que los administradores del negocio afectado comunicaron que no habían recibido ningún tipo de amenaza, por lo que descartan que se tratara de una represalia por negarse a pagar extorsiones.

El jefe policial también dijo que el automóvil utilizado para el atentado no tenía reportes por robo o de estar involucrado en otros hechos violentos, que se habían intentado comunicar con el propietario, pero no había sido posible contactarlo.

