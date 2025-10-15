Expreso
PLAN SALUD
Puente Churute
Este puente conecta a varias provincias y es utilizado a diario por miles de conductores.CORTESÍA

Aguiñaga asegura que el nuevo atentado intentó tumbar puente en carretera del Guayas

La prefecta lo tildó como ataque terrorista contra estructura de Churute.El tercer ataque con explosivo en menos de 24 horas

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, alertó que la reciente explosión ocurrida en el puente que conecta Churute con Naranjal no fue un hecho accidental, sino un ataque planificado con artefactos explosivos cuyo propósito habría sido derribar la estructura vial . Así lo informó este miércoles 15 de octubre a través de su cuenta oficial de X.

El pronunciamiento de la prefecta Marcela Aguiñaga

En su mensaje, la autoridad provincial explicó que equipos técnicos de la Prefectura se encuentran evaluando los daños estructurales del puente, mientras que la vía permanece cerrada desde el kilómetro 26, lo que ha obligado a los conductores a desviarse por rutas alternas. 

"Repudiamos con toda firmeza este acto criminal. Estos hechos constituyen un ataque terrorista contra la infraestructura y la seguridad de nuestra provincia. ¡No habrá impunidad!", señaló Aguiñaga.

La detonación se registró durante la madrugada de este miércoles y generó una fuerte alarma entre los habitantes del sector

Por su parte, la concesionaria Concegua, encargada del mantenimiento de la carretera, ratificó que la explosión se produjo directamente en el puente de Churute y que personal especializado ya trabaja en el área para determinar la magnitud del daño y garantizar la seguridad del paso vehicular

Este nuevo atentado se suma a la ola de hechos violentos que ha vivido el país en las últimas semanas, generando temor e incertidumbre entre los ciudadanos.

 Las autoridades locales han reiterado su compromiso de reforzar la seguridad vial y castigar a los responsables de este ataque que, según la Prefectura, buscaba afectar gravemente la conectividad y estabilidad de la provincia.

