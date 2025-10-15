Reportan la explosión de un carro bomba en el puente Churute, en Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, informó sobre el hecho la mañana de este miércoles 15 de octubre

Un nuevo hecho violento sacude a la provincia del Guayas a día seguido. La mañana de este miércoles 15 de octubre, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, informó sobre la explosión de un carro bomba en el puente que conecta la zona de Churute con el cantón Naranjal.

"El ECU911 nos ha informado sobre la alerta de posible explosión a la altura del puente Churute - Naranjal. Nuestros equipos de Prefectura de Guayas se dirigen al punto para verificar la situación y coordinar acciones con las instituciones de respuesta", anunció Aguiñaga en su cuenta de X a las 07:18.

(Te puede interesar: Explosión en Guayaquil: estas son las imágenes que dejó la detonación y sus daños)

La funcionaria agregó que seguirá informando sobre el hecho a través de sus canales oficiales.

La Prefectura del Guayas, a través de X, anunció que se ha realizado un cierre de la vía que conecta al kilómetro 26 con Naranjal. Según información preliminar, los conductores están siendo desviados por el cantón El Triunfo y por la vía a La Troncal.

"Pedimos comprensión y colaboración mientras las autoridades continúan con las acciones correspondientes", señaló la institución en el mensaje.

🚨 #ATENCIÓN



Ante la alerta de una explosión de un coche bomba en el puente Churute, se ha realizado el cierre desde em km 26 con dirección hacia Naranjal.



Sugerimos tomar la vía alterna El Triunfo y luego la vía a La Troncal.



Pedimos comprensión y colaboración mientras las… https://t.co/lrBh8uliqI — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) October 15, 2025

Estas calles están cerradas en Guayaquil tras explosión de coche bomba Leer más

Atentado en Guayaquil: Un muerto por explosión de un vehículo

La noche del martes 14 de octubre, un veh´´iculo con explosivos estalló en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil. El hecho, catalogado como terrorista por las autoridades, dejó una persona fallecida, dos heridos de gravedad y 26 heridos leves.

Otro vehículo, cargado con explosivos, también fue hallado a pocos metros del sitio de la explosión. Agentes policiales realizaron una detonación controlada.

Esta acción terrorista ocurrió en una zona de alto flujo vehicular y comercial de Guayaquil. La mañana de este miércoles 15 de octubre, las vías donde se registró este hecho permanecían cerradas al tránsito.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!