Estas calles están cerradas en Guayaquil tras explosión de coche bomba

La Policía y la ATM mantienen varios bloqueos viales tras el atentado cerca de un centro comercial, al norte de la urbe

Una fuerte explosión sacudió la tarde del martes 14 de octubre la zona norte de Guayaquil. Un coche bomba detonó frente a un reconocido centro comercial, dejando un saldo trágico: una persona fallecida y al menos 26 heridas, según confirmó la Policía Nacional.

Desde entonces, las autoridades han desplegado un operativo en los alrededores del lugar, lo que ha provocado el cierre de varias avenidas clave en la ciudad.

¿Qué calles están cerradas en Guayaquil?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que, la mañana de este miércoles 15 de octubre, continúan los bloqueos en estas intersecciones:

Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia

Av. de las Américas y Joaquín Orrantia

Av. Francisco de Orellana y Joaquín Orrantia

Av. de las Américas y Abel Romero Castillo

Paso a desnivel en Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia

Como ruta alterna, los conductores pueden tomar la avenida Hermano Miguel, recomendó la ATM.

Más temprano, también se cerró el tránsito en la av. Malecón Simón Bolívar e Imbabura, en el centro de la ciudad, por otro procedimiento policial. Esta vía fue reabierta cerca de las 05:30.

¿Qué se sabe de la explosión en el Mall del Sol?

El ataque ocurrió alrededor de las 18:30 del martes, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a un centro comercial, muy concurrido en el norte de la ciudad.

Hasta el momento, no se ha confirmado la autoría del ataque, pero la Policía continúa las investigaciones. En la zona se desplegó un fuerte contingente de seguridad y unidades especializadas.

Guayaquil en alerta

El hecho ha generado preocupación entre los ciudadanos y autoridades locales. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del humo y el caos tras la explosión, mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas.

