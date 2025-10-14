Explosión en Guayaquil: taxista murió al grabar el carro bomba, ¿quién era?

La explosión dejó un taxista fallecido, varios heridos y graves daños en edificios del norte de Guayaquil

Los ventanales del edificio conocido como 'Barril del Chavo' o 'licuadora', ubicado frente al hotel Sheraton, quedaron destruidos por la onda expansiva del carro bomba.

El estruendo se escuchó a kilómetros de distancia. Ventanas rotas, humo, gritos y pánico marcaron la tarde-noche del martes 14 de octubre en el norte de Guayaquil. A las 18:37, una camioneta cargada con explosivos detonó en la avenida Joaquín Orrantia González, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

La víctima mortal fue Wellington Benítez. El hombre, padre de familia y residente del barrio Garay, grababa con su celular el vehículo incendiado cuando una pieza metálica lanzada por la onda expansiva lo golpeó en el rostro. Murió de inmediato.

Según testigos, dos personas habrían dejado el vehículo cargado con explosivos junto a un edificio conocido como el 'Barril del Chavo'. “Lo pusieron bien pegado al edificio, lo prendieron y salieron corriendo hacia la Juan Tanca Marengo”, contó un ciudadano que prefirió no identificarse.

A las 20:15, militares y policías evacuaron el área al detectar más material explosivo. Una detonación controlada fue ejecutada minutos después. La onda expansiva causó destrozos en locales comerciales, oficinas y automóviles. El estruendo se escuchó incluso en Sauces 2, a cuatro kilómetros de distancia.

Gobernador y ministro confirman ataque terrorista

Desde el lugar, el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó el hecho como un “ataque armado terrorista”, aunque no presentó pruebas sobre los responsables. “Los enemigos del país en el plano democrático y electoral han perdido”, dijo, asegurando que “solo les queda la violencia”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, John Reimberg, confirmó que el ataque fue cometido con explosivos de elaboración profesional. “No se trata de un artefacto artesanal, sino de elementos elaborados por grupos delincuenciales que buscan generar caos en el país”, advirtió.

Reimberg informó que dos vehículos estuvieron involucrados, uno de los cuales explotó, mientras el segundo fue neutralizado a tiempo por el equipo antiexplosivos de la Policía Nacional. Las autoridades realizan peritajes para determinar el tipo de material utilizado.

Autoridades y equipos de emergencia acudieron al lugar de la explosión registrada la tarde del martes 14 de octubre en la avenida Joaquín Orrantia, norte de Guayaquil. ALEX LIMA

Explosivos salieron del sector penitenciario

El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, detalló que las cámaras de videovigilancia detectaron dos vehículos que salieron de la cooperativa San Francisco, frente al complejo penitenciario de Guayaquil. “Solo uno de ellos explotó, pero hay indicios de otros autos con carga explosiva en la zona”, explicó.

El atentado ocurre apenas una semana después de que la Policía desactivara una bombona de gas con explosivos fuera de la Penitenciaría del Litoral, el mayor centro carcelario del país.

El Ministerio del Gobierno y la Fiscalía abrieron una investigación conjunta. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenidos. Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse lejos del perímetro y evitar la difusión de rumores mientras continúan las pericias.

