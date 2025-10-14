Expreso
  Guayaquil

atentado norte de Guayaquil
La fuerte explosión del vehículo ocurrió en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de la ciudad.TOMADO DE LA CUENTA @CUPSFIRE_GYE

Explosión en Guayaquil se escuchó en sectores del norte: bomberos atienden emergencia

La emergencia ocurrió en la avenida Joaquín Orrantia, en una zona comercial de alta concurrencia, en el norte de Guayaquil

Ciudadanos de varios sectores del norte de Guayaquil, como las ciudadelas Sauces y La Garzota, escucharon este martes 14 de octubre el eco de una fuerte explosión.

Pasadas las 19:00, el sistema de emergencias ECU-911 confirmó que al menos una persona resultó herida por la explosión.

Mientras, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que, para facilitar las labores del Cuerpo de Bomberos, se cerró el tránsito en la avenida Joaquín Orrantia, en su intersección con las avenidas de las Américas y Juan Tanca Marengo.

En redes sociales circularon videos del momento cuando un vehículo explotaba en la avenida Joaquín Orrantia, en una zona comercial de alta concurrencia.

La detonación del vehículo, tipo camioneta, se escuchó a varios kilómetros. Usuarios en redes la calificaron de "terrible" y "fuerte".

El ECU-911 informó que la alerta de un "incendio vehicular" se registró pasadas las 18:31, a la altura del hotel Sheraton.

En esta zona ocurrió la explosión

Caos y temor en el sector

La incertidumbre llenó la zona. En videos difundidos en redes se observó a ciudadanos temerosos, buscando algún lugar seguro.

Se esperaba algún pronunciamiento oficial de las autoridades.

(Noticia en desarrollo)

