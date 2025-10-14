Reimberg dice que carro bomba en Guayaquil usó explosivos de fabricación profesional

El ministro John Reimberg confirmó que el atentado en Guayaquil fue ejecutado con explosivos de fabricación profesional

El ministro de Gobierno, John Reimberg, confirmó la noche de este martes 14 de octubre que la explosión registrada en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, fue producto de explosivos de elaboración profesional, descartando que se trate de un artefacto casero. El hecho, calificado como acto terrorista, dejó un fallecido y varios heridos, además de daños materiales en locales y vehículos cercanos.

“Ante lo sucedido en Guayaquil, la Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista”, indicó Reimberg a través de su cuenta oficial en X.

El ministro explicó que dos vehículos estuvieron involucrados en el ataque:

“Hay dos vehículos, de los cuales uno detonó mientras el segundo contenía una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado. El equipo antiexplosivos de la Policía Nacional se encuentra en el punto donde realizará detonaciones controladas”, precisó.

Autoridades y equipos de emergencia acudieron al lugar de la explosión registrada la tarde del martes 14 de octubre en la avenida Joaquín Orrantia, norte de Guayaquil. ALEX LIMA

Explosivos de elaboración profesional

Reimberg confirmó que los peritajes policiales determinaron que el material usado no fue fabricado artesanalmente, sino que corresponde a un explosivo de uso profesional, presuntamente empleado por grupos delincuenciales organizados.

“No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país”, señaló el ministro.

Operativo en curso

El equipo antiexplosivos de la Policía Nacional permanece en la zona realizando detonaciones controladas y recopilando evidencia para identificar el tipo exacto de material usado. Las autoridades mantienen acordonado el perímetro y pidieron a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar mientras continúan las operaciones.

El suceso ha sido asumido por el Gobierno como un ataque directo a la seguridad del Estado. La Fiscalía y las unidades investigativas de la Policía Nacional trabajan en conjunto para determinar la autoría del atentado, ocurrido a pocos metros del hotel Sheraton, en uno de los sectores más concurridos del norte de Guayaquil.

