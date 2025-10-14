Explosión en Guayaquil deja una persona fallecida en la avenida Joaquín Orrantia

La detonación dejó varios heridos y una persona fallecida, según reportaron los Bomberos de Guayaquil

Los Bomberos de Guayaquil atendieron la emergencia en la avenida Joaquín Orrantia.

Una fuerte explosión se registró la tarde de este martes 14 de octubre en la avenida Joaquín Orrantia, al norte de Guayaquil, provocando caos y temor entre los ciudadanos. El incidente, que involucró la detonación de artefactos explosivos, dejó una persona sin signos vitales y varias heridas, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

“Atendemos incendio vehicular en la Av. Joaquín Orrantia. Despachamos dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias. Paramédicos brindan atención a varias personas heridas. Se registra una persona sin signos vitales”, comunicó la institución a través de su cuenta oficial.

Confirman artefactos explosivos



Por su parte, Segura EP detalló que sus unidades se encuentran brindando asistencia y control del tránsito mientras se atiende la emergencia “ocasionada por la detonación de artefactos explosivos”.

RELACIONADAS Incendio forestal en Villa Bonita movilizó a bomberos por esta emergencia de alarma 3

La entidad municipal también pidió a los conductores tomar vías alternas y permitir el paso de los vehículos de emergencia, debido al cierre parcial en los alrededores de la avenida de las Américas y Juan Tanca Marengo, una zona comercial de alta concurrencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del estallido y la magnitud de la onda expansiva, que alcanzó a romper ventanales de edificios y locales cercanos. Las autoridades mantienen acordonado el lugar mientras continúan las investigaciones.

#URGENTE 🔴 | Ciudadanos de varios sectores del norte de Guayaquil escucharon el eco de una fuerte explosión. En redes sociales circularon videos del momento cuando un vehículo explotaba en la avenida Joaquín Orrantia.



Todos los detalles 👉 https://t.co/9329oqv91x pic.twitter.com/UDZug30LPV — Diario Expreso (@Expresoec) October 15, 2025

Usuarios en redes sociales reportaron que el estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancias, causando temor en la ciudadanía. Vecinos de La Alborada y Sauces en su mayoría.

Fuerte explosión en Guayaquil, cerca de centro comercial: confirman uso de explosivos Leer más

Cierres viales y desvíos en la zona de la explosión

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que se mantienen los cierres viales en el norte de Guayaquil debido a las labores de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, tras la explosión registrada en la avenida Joaquín Orrantia.

La entidad municipal recomendó a los conductores tomar como rutas alternas las avenidas Abel Romero Castillo y Hermano Miguel, para evitar congestión en el área afectada.

Agentes de tránsito permanecen en el sitio gestionando la movilidad y orientando a los conductores, mientras continúan las tareas de emergencia y las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ