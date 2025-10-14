Fuerte explosión en Guayaquil, cerca de centro comercial: confirman uso de explosivos

En redes sociales circularon videos del momento en el que ocurre la explosión en un vehículo en la avenida Joaquín Orrantia

Segura EP confirmó que hubo la "detonación de artefactos explosivos" en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil.

La empresa municipal Segura confirmó este martes 14 de octubre que hubo una "detonación de artefactos explosivos" en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil.

La emergencia dejó una persona fallecida, según confirmó el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X. La entidad dijo que movilizó dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias.

Mientras, Segura EP informó que trabajaba en las investigaciones junto a personal de la Policía Nacional, que también llegó al lugar.

La detonación, registrada aproximadamente a las 18:30, fue tan fuerte que se escuchó a kilómetros de distancia y dañó ventanales de edificios y locales comerciales aledaños.

Cierres viales por emergencia

Para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró el tránsito vehicular en la avenida Joaquín Orrantia, en la intersección con las avenidas de las Américas y Juan Tanca Marengo.

🚨Se registra procedimiento de @PoliciaEcuador frente al Hotel Sheraton. Debido a esto, se mantienen cierres viales en:



-Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo.



-Joaquín Orrantia y Av. de las Américas.



👮Nuestras unidades de la ATM se encuentran atendiendo la novedad en el… — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) October 15, 2025

