Incendio forestal en Villa Bonita movilizó a bomberos por esta emergencia de alarma 3
También hubo otro flagelo en la vía a Daule, en el ingreso a La Germania, según el sistema ECU-911
La vegetación de Guayaquil volvió a afectarse este martes 14 de octubre luego de que un incendio forestal se registró en el sector de Villa Bonita.
La emergencia ocurrió en la etapa 7 de esta urbanización, ubicada en el noroeste de la ciudad, según informó el sistema ECU-911, cerca de las 16:00.
Mientras, el Cuerpo de Bomberos informó que desplazó a nueve unidades de combate urbano forestal para atender esta emergencia, que fue declarada una alarma de nivel tres.
#BCBGInforma | Atendemos alarma tres de incendio forestal en el sector de Villa Bonita. 🚨— Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) October 14, 2025
Despachamos nueve unidades de combate urbano forestal para la atención de la emergencia. 🚒🍂 pic.twitter.com/qfbf2UwNC8
La recuperación del cerro Colorado: iniciativas para restaurar el ecosistemaLeer más
Otras emergencias forestales en Guayaquil
Otra novedad ocurrió, alrededor de las 14:30, en el kilómetro 18,5 de la vía a Daule, a la altura del ingreso a La Germania, indicó el ECU-911.
Estos incidentes se suman a otras emergencias forestales, como la registrada el pasado viernes en la cooperativa San Francisco, en el kilómetro 16 de la vía a Daule.
Al día siguiente hubo otros flagelos forestales, en simultáneo, en el sector de Casas Viejas y en el cerro La Candelaria.
Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí