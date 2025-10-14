Expreso
incendio forestal en Villa Bonita
Nueve unidades de combate urbano forestal fueron desplazadas para combatir la novedad en el noroeste de Guayaquil.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Incendio forestal en Villa Bonita movilizó a bomberos por esta emergencia de alarma 3

También hubo otro flagelo en la vía a Daule, en el ingreso a La Germania, según el sistema ECU-911

La vegetación de Guayaquil volvió a afectarse este martes 14 de octubre luego de que un incendio forestal se registró en el sector de Villa Bonita.

La emergencia ocurrió en la etapa 7 de esta urbanización, ubicada en el noroeste de la ciudad, según informó el sistema ECU-911, cerca de las 16:00.

Mientras, el Cuerpo de Bomberos informó que desplazó a nueve unidades de combate urbano forestal para atender esta emergencia, que fue declarada una alarma de nivel tres.

Otras emergencias forestales en Guayaquil

Otra novedad ocurrió, alrededor de las 14:30, en el kilómetro 18,5 de la vía a Daule, a la altura del ingreso a La Germania, indicó el ECU-911.

Estos incidentes se suman a otras emergencias forestales, como la registrada el pasado viernes en la cooperativa San Francisco, en el kilómetro 16 de la vía a Daule.

Al día siguiente hubo otros flagelos forestales, en simultáneo, en el sector de Casas Viejas y en el cerro La Candelaria.

