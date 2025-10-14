Incendio forestal en Villa Bonita movilizó a bomberos por esta emergencia de alarma 3

También hubo otro flagelo en la vía a Daule, en el ingreso a La Germania, según el sistema ECU-911

Nueve unidades de combate urbano forestal fueron desplazadas para combatir la novedad en el noroeste de Guayaquil.

La vegetación de Guayaquil volvió a afectarse este martes 14 de octubre luego de que un incendio forestal se registró en el sector de Villa Bonita.

RELACIONADAS Bomberos de Guayaquil atendieron emergencia por incendio forestal en el noroeste

La emergencia ocurrió en la etapa 7 de esta urbanización, ubicada en el noroeste de la ciudad, según informó el sistema ECU-911, cerca de las 16:00.

Mientras, el Cuerpo de Bomberos informó que desplazó a nueve unidades de combate urbano forestal para atender esta emergencia, que fue declarada una alarma de nivel tres.

#BCBGInforma | Atendemos alarma tres de incendio forestal en el sector de Villa Bonita. 🚨



Despachamos nueve unidades de combate urbano forestal para la atención de la emergencia. 🚒🍂 pic.twitter.com/qfbf2UwNC8 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) October 14, 2025

RELACIONADAS En cerro El Paraíso se exige control para preservar la esencia del bosque protector

La recuperación del cerro Colorado: iniciativas para restaurar el ecosistema Leer más

Otras emergencias forestales en Guayaquil

Otra novedad ocurrió, alrededor de las 14:30, en el kilómetro 18,5 de la vía a Daule, a la altura del ingreso a La Germania, indicó el ECU-911.

Estos incidentes se suman a otras emergencias forestales, como la registrada el pasado viernes en la cooperativa San Francisco, en el kilómetro 16 de la vía a Daule.

Al día siguiente hubo otros flagelos forestales, en simultáneo, en el sector de Casas Viejas y en el cerro La Candelaria.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí