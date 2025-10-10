Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

bomberos de Guayaquil en incendio forestal
Los bomberos estuvieron en la cooperativa San Francisco combatiendo el incendio forestal.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Bomberos de Guayaquil atendieron emergencia por incendio forestal en el noroeste

Cinco unidades de combate urbano forestal participaron en las labores para combatir la emergencia de alarma nivel 3

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Miembros del Cuerpo de Bomberos trabajaron este viernes 10 de octubre en combatir un incendio forestal que se registró en el noroeste de Guayaquil.

RELACIONADAS

La institución publicó a las 15:53, en su cuenta de X, que el incendio fue de alarma 3, y ocurrió en la cooperativa San Francisco, en el kilómetro 16 de la vía a Daule.

“Despachamos cinco unidades de combate urbano forestal para la atención de la emergencia”, se indicó en la publicación.

RELACIONADAS
Incendio en cerro Colorado de Guayaquil

Incendio en cerro Colorado: A esto equivale el área afectada en Guayaquil

Leer más

Daños ambientales por incendio en cerro Colorado

El pasado 25 de septiembre, los bomberos trabajaron por más de cinco horas para combatir un incendio forestal en el cerro Colorado. El flagelo incluso se reactivó al día siguiente.

Tras la emergencia, voluntarios de la fundación Proyecto Sacha hicieron una evaluación de los daños causados.

En un informe, publicado a inicios de este mes, se confirmó que hubo al menos nueve reptiles muertos, entre ellos boas e iguanas, además de nidos y huevos calcinados.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Puente peatonal de Babahoyo cerrado por cuatro meses para su remodelación

  2. Reclamos por cobros indebidos de agua en Quevedo

  3. Liga Nacional de Leyendas: el nuevo proyecto de Máximo Banguera en 2025

  4. Bomberos de Guayaquil atendieron emergencia por incendio forestal en el noroeste

  5. Recolección de basura: Quito perdería $ 6 millones al mes por retiro de tasa

LO MÁS VISTO

  1. Salario básico 2026 en Ecuador: ¿En cuánto subirá?

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Opciones para usuarios de buses de Durán y Daule que no irán al centro de Guayaquil

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿Para qué se puede usar el dinero recibido?

  5. Ex de Jorge Rausch revela detalles íntimos y genera revuelo en redes sociales

Te recomendamos