Bomberos de Guayaquil atendieron emergencia por incendio forestal en el noroeste

Cinco unidades de combate urbano forestal participaron en las labores para combatir la emergencia de alarma nivel 3

Los bomberos estuvieron en la cooperativa San Francisco combatiendo el incendio forestal.

Miembros del Cuerpo de Bomberos trabajaron este viernes 10 de octubre en combatir un incendio forestal que se registró en el noroeste de Guayaquil.

La institución publicó a las 15:53, en su cuenta de X, que el incendio fue de alarma 3, y ocurrió en la cooperativa San Francisco, en el kilómetro 16 de la vía a Daule.

“Despachamos cinco unidades de combate urbano forestal para la atención de la emergencia”, se indicó en la publicación.

#BCBGInforma | Atendemos alarma tres de incendio forestal en la Coop. San Francisco, en el km 16 de la vía a Daule. 🚨



Despachamos cinco unidades de combate urbano forestal para la atención de la emergencia. 🚒 pic.twitter.com/elKdIlCcrN — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) October 10, 2025

RELACIONADAS En cerro El Paraíso se exige control para preservar la esencia del bosque protector

Incendio en cerro Colorado: A esto equivale el área afectada en Guayaquil Leer más

Daños ambientales por incendio en cerro Colorado

El pasado 25 de septiembre, los bomberos trabajaron por más de cinco horas para combatir un incendio forestal en el cerro Colorado. El flagelo incluso se reactivó al día siguiente.

Tras la emergencia, voluntarios de la fundación Proyecto Sacha hicieron una evaluación de los daños causados.

En un informe, publicado a inicios de este mes, se confirmó que hubo al menos nueve reptiles muertos, entre ellos boas e iguanas, además de nidos y huevos calcinados.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí