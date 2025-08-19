Expreso
Incendio en cerro Colorado de Guayaquil
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mostró la magnitud del incendio forestal registrado el 19 de agosto de 2025.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Incendio en cerro Colorado: A esto equivale el área afectada en Guayaquil

El flagelo forestal se controló tras cuatro horas de labores de 80 miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

En el cerro Colorado, área protegida de Guayaquil, volvió a registrarse un incendio forestal. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia por más de cuatro horas.

La entidad informó que se movilizaron 80 bomberos forestales, 14 unidades de combate urbano-forestal, un camión cisterna y una brigada terrestre completa.

"La emergencia, inicialmente catalogada como alarma 2 de incendio forestal, fue elevada progresivamente a alarma 3, debido a la intensidad del viento y a la presencia de maleza que facilitó la propagación del fuego", mencionó la institución.

Incendio en cerro Colorado
Los bomberos se retiraron de cerro Colorado tras controlar el incendio forestal.ÁLEX LIMA
Día de la Madre especial bombera Ximena Astudillo policía Carolay Bolaños médica Mayling Chusán EXPRESO

Cuando el deber y la maternidad se juntan: madres profesionales al servicio del país

Cuántas hectáreas fueron afectadas por el incendio

En una primera evaluación, el Cuerpo de Bomberos informó que unas 3,4 hectáreas de bosque se consumieron por el flagelo.

Esto equivale a entre cuatro y cinco canchas de fútbol, tomando en cuenta que un campo de juego reglamentario mide 1,05 metros por 68 metros.

A la emergencia, registrada a la altura de la urbanización Metrópolis 1, también acudió personal municipal de la Dirección de Ambiente.

"Un equipo de biólogos y veterinarios permanece en la zona para actuar de inmediato ante cualquier rastro de fauna silvestre o animal de compañía", indicó la Alcaldía.

Los incendios forestales en cerro Colorado suelen ser constantes. El 30 de noviembre de 2024 se produjo un flagelo que consumió 12 hectáreas y movilizó a 120 bomberos.

