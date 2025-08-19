Incendio en cerro Colorado: A esto equivale el área afectada en Guayaquil

El flagelo forestal se controló tras cuatro horas de labores de 80 miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mostró la magnitud del incendio forestal registrado el 19 de agosto de 2025.

En el cerro Colorado, área protegida de Guayaquil, volvió a registrarse un incendio forestal. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia por más de cuatro horas.

La entidad informó que se movilizaron 80 bomberos forestales, 14 unidades de combate urbano-forestal, un camión cisterna y una brigada terrestre completa.

"La emergencia, inicialmente catalogada como alarma 2 de incendio forestal, fue elevada progresivamente a alarma 3, debido a la intensidad del viento y a la presencia de maleza que facilitó la propagación del fuego", mencionó la institución.

Tras cuatro horas de labores, el incendio fue contenido al 100%, evitando su avance hacia otras zonas del área protegida. Se estima que se consumieron 3,4 hectáreas de bosque. En el sitio colaboraron 80 bomberos forestales. pic.twitter.com/uhB7eyqhYN — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) August 19, 2025

Los bomberos se retiraron de cerro Colorado tras controlar el incendio forestal. ÁLEX LIMA

Cuántas hectáreas fueron afectadas por el incendio

En una primera evaluación, el Cuerpo de Bomberos informó que unas 3,4 hectáreas de bosque se consumieron por el flagelo.

Esto equivale a entre cuatro y cinco canchas de fútbol, tomando en cuenta que un campo de juego reglamentario mide 1,05 metros por 68 metros.

A la emergencia, registrada a la altura de la urbanización Metrópolis 1, también acudió personal municipal de la Dirección de Ambiente.

"Un equipo de biólogos y veterinarios permanece en la zona para actuar de inmediato ante cualquier rastro de fauna silvestre o animal de compañía", indicó la Alcaldía.

🚨Personal de la Dirección de Ambiente, junto a @BomberosGYE y Pro Animal, atienden el incendio forestal en Cerro Colorado, a la altura de Urb. Metropolis I.



Un equipo de biólogos y veterinarios permanece en la zona para actuar de inmediato ante cualquier rastro de fauna… pic.twitter.com/RESYhyAFHs — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) August 19, 2025

Los incendios forestales en cerro Colorado suelen ser constantes. El 30 de noviembre de 2024 se produjo un flagelo que consumió 12 hectáreas y movilizó a 120 bomberos.

