Cuando el deber y la maternidad se juntan: madres profesionales al servicio del país

En un país marcado por la violencia, la migración y la incertidumbre, ser madre en Ecuador es un acto diario de resistencia. Este especial reúne historias reales de mujeres que crían con miedo, amor y coraje en medio del caos. Madres que han perdido a sus hijos, que los ven partir en busca de un futuro mejor, que enfrentan la delincuencia desde la trinchera de sus hogares o desde sus uniformes. A través de testimonios, datos y análisis, EXPRESO rinde homenaje a las mujeres que sostienen este país desde el corazón y la lucha silenciosa.

"Poder ayudar a las personas que están esperanzadas en nosotros es gratificante": Ximena Astudillo - bombera voluntaria

Los pesados equipos no la detienen. Cuando Ximena Astudillo se levanta, lo hace con esfuerzo, pero al final sonríe. La felicidad que muestra, representa la satisfacción porque cumplió con una práctica de combate de incendios que la acerca a su objetivo: llegar a lo más alto como bombera. Es una labor que combina con su rol esencial: es madre.

"¡Agua, agua, agua!", pide esta mujer a uno de sus compañeros, que está en la motobomba, mientras ella apunta la manguera hacia el fuego. El humo la envuelve y ella, de rodillas, combate las llamas. Ocurre en la Academia de Bomberos de Guayaquil, que la institución tiene en las instalaciones de la ESPOL (Escuela Politécnica del Litoral), en el noroeste de la ciudad.

Ximena Astudillo integra la Cuadrilla Forestal Femenina del Cuerpo de Bomberos y se capacita en Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). MIGUEL CANALES

"Esta experiencia es muy gratificante, es algo que me ha gustado siempre. Poder ayudar a las personas que están esperanzadas en nosotros cuando hay alguna emergencia, algún incendio, siempre la gente se esperanza en nosotros, en que lleguemos a tiempo y que podamos ayudar", menciona esta madre de tres hijos.

Justamente ellos, de 17, 15 y 13 años, son su fortaleza. "A ellos les encanta (que sea bombera). Cada vez que tengo que ir a mi guardia, la de los viernes, mis hijos son felices. No ha habido una reacción de que me digan 'no, mamá; no te vayas'. Porque he sabido combinar muy bien y equilibrar mis actividades", dice sonriente, al recordar que incluso ellos la motivan a ir y están pendientes, por ejemplo, de que su termo tenga agua y el uniforme esté completo.

Al final de la práctica, uno de ellos la espera para ayudarla a cargar sus implementos y con un abrazo reconfortar el cansancio físico que le dejó la práctica. De ella no se desprende la sonrisa que le genera esa recarga emocional.

Ximena Astudillo comparte con uno de sus hijos al final de la práctica en la Academia de Bomberos de Guayaquil. MIGUEL CANALES

¿Cómo combinas tu profesión con la experiencia de ser madre? "No puedo dormir mis ocho horas completas porque tengo que trabajar, calificar (exámenes como docente), planificar, revisar tareas de mis estudiantes, estar pendiente con las cosas de mis hijos. A veces nos toca como que apretarnos, ajustarnos un poquito. En el BCBG (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) tenemos muchísimas mamás que combinan esto maravilloso de trabajar, cuidar de sus hijos, ser esposas, y también venir al voluntariado. Es muy gratificante poder combinar, no es fácil estar un sábado aquí cuando puedo estar con mis hijos en otra actividad, pero estoy acá en lo que me gusta, lo que me apasiona, estoy preparándome para atender emergencias".

"No puedo dormir mis ocho horas completas porque tengo que trabajar, calificar (exámenes como docente), planificar, revisar tareas de mis estudiantes, estar pendiente con las cosas de mis hijos. A veces nos toca como que apretarnos, ajustarnos un poquito. En el BCBG (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) tenemos muchísimas mamás que combinan esto maravilloso de trabajar, cuidar de sus hijos, ser esposas, y también venir al voluntariado. Es muy gratificante poder combinar, no es fácil estar un sábado aquí cuando puedo estar con mis hijos en otra actividad, pero estoy acá en lo que me gusta, lo que me apasiona, estoy preparándome para atender emergencias". ¿Cuál ha sido la experiencia más arriesgada que has tenido en tu profesión? "Realmente, de riesgo, no. Siempre, el BCBG y nosotros como voluntarios, estamos preparados para las diferentes situaciones que se puedan presentar".

"Realmente, de riesgo, no. Siempre, el BCBG y nosotros como voluntarios, estamos preparados para las diferentes situaciones que se puedan presentar". Para una mamá, ¿qué es lo más importante que debe encontrar en un trabajo para poder combinar su profesión y las tareas de hogar? "Por parte de directivos y dueños tiene que haber empatía y solidaridad. Saber que, si somos madres, no solo cumplimos rol dentro del trabajo, también me debo a una familia, a seres humanos que estoy formando, que son mis hijos, y que también debo aprender como persona, como mamá, a combinar todo y dar equilibrio".

"Mi hija juega a ser como yo, una doctora": Mayling Chusán Cordovilla, médica cirujana

Ese contacto con los hijos es lo más importante también para Mayling Chusán Cordovilla. Esta médica cirujana combina su profesión con el cuidado de sus dos hijas, de 5 y 2 años. Ella tiene once años en el mundo de la medicina, y cree que ejercer su profesión y cuidar a sus niñas, es "muy complicado, muy cansado y muy sacrificado".

Mayling Chusán combina sus labores de médica cirujana con la crianza de sus dos hijas. GERARDO MENOSCAL

"Ser madre es un trabajo mucho más entregado. Uno se preocupa más y se sacrifica más. La carrera de Medicina nos exige también mucho pero ser madre nos compromete aún más con esas personitas a las que estamos criando, para que lleguen a ser personas de bien", dice esta profesional, a quien la palabra "mamá" le resalta desde la cadena que utiliza.

Sonríe al recordar que su hija mayor "ya juega a ser doctora" con su hermanita. "Ella ya entiende que hay que trabajar, salir de la casa y quedarnos afuera por un día o dos, el tiempo que sea, y salir frecuentemente para poder trabajar. Por lo menos ya está consciente de nuestro trabajo", explica Chusán.

Mayling Chusán comparte con sus hijas, quienes ya comprenden que mamá y papá tienen horarios de trabajo complicados, al ejercer la Medicina. CORTESÍA

Que su labor la expone a virus o enfermedades es algo de lo que está consciente pero hay algo más que, en estos tiempos de inseguridad, le genera temor: "que haya un secuestro, que haya más enfoque en los médicos, que estén atrás de uno, peor si es una mujer".

Eso ha cambiado su rutina familiar. Evitan "salir innecesariamente" y tratan de que sus hijas, pese a su corta edad, sepan que también existe maldad y peligro. "Mientras estemos tranquilos, sin mucha exposición, creo que es una forma que estamos haciendo para cuidarnos", añade.

¿Cómo combinas tu profesión con la experiencia de ser madre? "Al inicio costaba bastante (que las hijas entiendan su labor), cuando (la hija mayor) era más pequeña. Así como la menor, para ella todavía es difícil soltar a la mamá. A medida que crecen, mi hija la mayor ya lo entiende perfectamente e incluso ayuda a la hermana menor a consolarla, pero ya están al tanto de cómo se trabaja, cómo vivimos nosotros y cómo vamos a vivir en adelante".

"Al inicio costaba bastante (que las hijas entiendan su labor), cuando (la hija mayor) era más pequeña. Así como la menor, para ella todavía es difícil soltar a la mamá. A medida que crecen, mi hija la mayor ya lo entiende perfectamente e incluso ayuda a la hermana menor a consolarla, pero ya están al tanto de cómo se trabaja, cómo vivimos nosotros y cómo vamos a vivir en adelante". ¿Cuál ha sido la experiencia más arriesgada que has tenido en tu profesión? "Eso (la inseguridad) ahora último me tiene más preocupada por el hecho de que ya soy madre, pienso más en ellas. No imagino qué pasaría si me pasa algo, Dios no quiera, qué pasaría con mis hijas, entonces ahora lo comprendo mucho más y me da mucho más temor".

"Eso (la inseguridad) ahora último me tiene más preocupada por el hecho de que ya soy madre, pienso más en ellas. No imagino qué pasaría si me pasa algo, Dios no quiera, qué pasaría con mis hijas, entonces ahora lo comprendo mucho más y me da mucho más temor". Para una mamá, ¿qué es lo más importante que debe encontrar en un trabajo para poder combinar su profesión y las tareas de hogar? "Existe, cuando nuestros bebés son pequeñitos, un periodo de lactancia, de maternidad, donde se disminuye la carga horaria (en Ecuador, las madres que trabajan tienen derecho a un permiso de lactancia de dos horas diarias durante 12 meses después de la licencia de maternidad, y la jornada laboral se reduce de ocho a seis horas en este periodo). No es completamente bueno para nosotros, o suficiente, el tiempo que le podemos brindar a nuestros hijos. Sé que hay otros países en los que priorizan mucho la maternidad, la lactancia, dejan un periodo largo de tiempo a las madres que son trabajadoras, para que cuiden a sus hijos, y se encarguen, al menos los dos primeros años, que son los más duros y difíciles en lo que uno está formando a una persona, dedicarle tiempo. Creo que eso faltaría un poquito más de énfasis en eso para asegurarnos de que los niños crezcan debidamente con apego y apoyo, con todas las enseñanzas que una madre le puede dar. Separarlos pronto creo que es un inconveniente".

"Presenciar una balacera, junto a estudiantes, ha sido lo más complicado": Carolay Bolaños Castillo, cabo segunda de la Policía Nacional

Una madre que también se cuida de la inseguridad es Carolay Bolaños Castillo. Ella es cabo segunda de la Policía Nacional, institución a la que ingresó hace nueve años. Ejerce su labor como policía comunitaria en el circuito Urdesa, del distrito Modelo. Gestionar mingas, visitar establecimientos, organizar actividades comunitarias y tramitar los reportes de emergencias, están entre sus tareas.

Carolay Bolaños es policía comunitaria. Su labor la ha expuesto a escenarios violentos como una balacera en el distrito Nueva Prosperina. FRANCISCO FLORES

Bono 1000 Días Ecuador: ¿Cuánto dinero recibirán las embarazadas y madres de niños? Leer más

Su función es más preventiva y de acercamiento con la comunidad, durante diez horas diarias, pero no siempre fue así. "Empecé en el área preventiva, en patrulleros, presté servicios aquí en Guayaquil, Manabí, en la Penitenciaría. Aquí tengo seis meses, anteriormente trabajé cuatro años en uno de los distritos más conflictivos, que es el de Nueva Prosperina", relata.

Ahí vivió lo que considera ha sido el episodio más duro de su carrera policial. "Como Policía Comunitaria realizamos visitas a las escuelas, a la entrada y salida de estudiantes, y presencié una balacera. En ese momento te pones a pensar que están en riesgo los estudiantes y nosotros. Ha sido la experiencia más complicada que me ha tocado vivir en mis nueve años de servicio", asegura.

RELACIONADAS Las UPC que solo resguardan el olvido en el norte de Guayaquil

Poner a buen recaudo a los alumnos, en ese momento de tensión, fue su principal tarea. Ese cuidado de quienes tienen prioridad, es lo que a diario hace con su hijo, de tres años. En los tres días libres que le deja su horario, se enfoca en él. "Trato de aprovechar lo máximo con mi hijo y mi esposo. Atender a mi hijo es lo que más me gusta realizar", dice.

"Así como realizo mi trabajo con profesionalismo, soy entregada a mi trabajo, así mismo -cuando estoy en mis días libres- soy totalmente entregada a mi familia, a mi hijo y a mi esposo". Carolay Bolaños, policía comunitaria

Con su esposo se organizan para cuidar al pequeño y, cuando los horarios no les permiten estar en casa, acuden a una persona de confianza. El infante se da cuenta de lo que hace su mamá y, por eso, ya pronuncia la palabra "policía".

El hijo de Carolay Bolaños está familiarizado con las labores de policía que cumple su mamá. CORTESÍA

¿Cómo combinas tu profesión con la experiencia de ser madre? "Es un poco complicado realizar mi trabajo y llegar a casa a realizar el trabajo como madre de familia. Es complicado por los horarios. Desarrollo un horario administrativo pero mi función es 100 % operativa. A mí me pueden ocupar para cualquier otra función, para operativos en la madrugada. Como Policía Nacional, me pueden ocupar para cualquier servicio aquí o en cualquier provincia, porque cuando uno decide meterse a esta profesión, uno hace un juramento y a uno le toca cumplir".

"Es un poco complicado realizar mi trabajo y llegar a casa a realizar el trabajo como madre de familia. Es complicado por los horarios. Desarrollo un horario administrativo pero mi función es 100 % operativa. A mí me pueden ocupar para cualquier otra función, para operativos en la madrugada. Como Policía Nacional, me pueden ocupar para cualquier servicio aquí o en cualquier provincia, porque cuando uno decide meterse a esta profesión, uno hace un juramento y a uno le toca cumplir". ¿Cuál ha sido la experiencia más arriesgada que has tenido en tu profesión? "(La balacera) era un enfrentamiento entre bandas. Ellos, al ver nuestra presencia, se alejaron. Procedimos a realizar la persecución, pero primero pusimos en buen recaudo a los estudiantes, y la persecución la hicimos lejos de la Unidad Educativa. A los estudiantes les pedimos que se tiren al piso".

"(La balacera) era un enfrentamiento entre bandas. Ellos, al ver nuestra presencia, se alejaron. Procedimos a realizar la persecución, pero primero pusimos en buen recaudo a los estudiantes, y la persecución la hicimos lejos de la Unidad Educativa. A los estudiantes les pedimos que se tiren al piso". Para una mamá, ¿qué es lo más importante que debe encontrar en un trabajo para poder combinar su profesión y las tareas de hogar? "Lo que me gustaría es que no me separen de mi hijo. Suele pasar porque, la palabra lo dice, soy policía nacional y estamos prestos para servir a la ciudadanía en cualquier provincia. Mi hijo está pequeño todavía y necesita de la atención de su mamá y de su papá. Trato de dar lo mejor de mí".

Ximena, Mayling y Carolay comparten no solo profesiones de riesgo sino también la preocupación y el cuidado por sus hijos. Intentan separar los deberes y las preocupaciones laborales, de aquellas tareas eternas de cuidado y amor. Así lo resume la policía: "Somos como una esponjita, absorbemos los problemas de las personas, entonces trato de llegar a mi casa y darle lo mejor a mi hijo, olvidarme del trabajo, de los problemas, de los auxilios, de los procedimientos, y trato de enfocarme en mi hijo para darle la mejor atención. Aunque tenga mil y un pendientes en el trabajo, siempre trato de estar pendiente de mi hijo, que no le falte nada".

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí