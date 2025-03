Caso Rick: madre pide justicia tras suicidio por “bullying homofóbico”

Solo tenía 16 años cuando decidió poner fin a su vida. Su nombre era Rick Mora. Su madre, Roxana Ramos, no puede contener el llanto al recordarlo, especialmente al narrar la causa que llevó al segundo de sus cinco hijos a tomar aquella decisión en su propia vivienda el pasado 1 de febrero: el bullying homofóbico. Ella califica este caso, que ha conmocionado al país, como “el olvido de las autoridades ante el bullying”.

Roxana aún no puede creer su pérdida, pues Rick se suicidó apenas 20 minutos después de que compartieron juntos en la mesa y se rieron. “Todo parecía estar bien. Le hice una broma, él me miró y se rio. Me fui a trabajar y, minutos después, me enteré de que se había ahorcado en su cuarto”, narra con los ojos llenos de lágrimas.

“Mi hijo de ocho años me llamó y me dijo que su hermano estaba muerto. Me hizo una videollamada y lo vi ahorcado. Parecía una broma de mal gusto… Solo minutos antes reímos juntos”, añade, sin poder creer lo que está viviendo.

La mujer, de 38 años, afirma que su hijo ya no soportó más el bullying que sufrió en silencio durante meses en el colegio. “Sus compañeros se burlaban de él por su orientación sexual, le hacían bromas y hasta lo golpeaban. Incluso me enteré de que una maestra lo llamaba ‘el homosexual’ frente a la clase. Él sufrió mucho, pero calló las cosas. Su muerte fue por el bullying homofóbico que le hacían”, lamenta.

Tras el trágico suceso, Roxana descubrió más detalles de lo que su hijo había soportado. “Sus amigos me contaron todo. Me di cuenta de que sufrió demasiado y que eso lo llevó a quitarse la vida. Era solo un niño”, dice esta madre, quien tiene otros cuatro hijos y lleva en su pecho una foto tomada un mes antes de la tragedia.

Desde entonces, Roxana lucha por justicia y para que la muerte de su hijo marque un precedente que impulse acciones efectivas contra el bullying en Ecuador.

“Anhelo que haya una ley contra el bullying. Que las autoridades tomen esto en serio, porque el bullying mata silenciosamente. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquier otro niño o adolescente. Las autoridades deben actuar antes de perder más vidas”, enfatiza. Roxana ha presentado una denuncia en el Ministerio de Educación y responsabiliza directamente al colegio fiscal Calicuchima, donde Rick cursaba el quinto año.

Para ella, docentes y directivos de la institución no solo permitieron el bullying, sino que también fueron parte de él.

Ante esto, EXPRESO trató de conversar con las autoridades del citado colegio, pero un empleado de la institución indicó que no podían hablar al respecto. Este Diario también solicitó una entrevista a través del Ministerio de Educación, pero sobre el caso no hubo referencia. Sin embargo, Daniela Febres Cordero, subsecretaria de Educación, habló de las acciones que realiza esta cartera de Estado para disminuir el índice de bullying escolar.

“El Ministerio de Educación elaboró el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales en el Sistema Educativo. El plan tiene por objetivo contribuir a la generación de entornos educativos seguros a través de una educación de desarrollo humano integral y la prevención”, precisó la funcionaria, que agregó que recientemente se trabajó en otro plan para evitar esta clase de sucesos.

El 30 de enero se lanzó un programa para prevenir y proteger a los estudiantes frente a la violencia y la discriminación. Daniela Febres Cordero



Subsecretaria del Ministerio de Educación

“El 30 de enero de 2025 se lanzó en Guayaquil el PNEVCE (Programa Nacional de Convivencia Escolar), con el objetivo de prevenir, proteger y restituir los derechos de los estudiantes frente a la violencia y la discriminación en las escuelas. Se busca fortalecer la capacidad institucional para prevenir, detectar, atender y reparar casos de violencia, capacitando a actores clave y mejorando la coordinación interinstitucional”, señaló Febres Cordero, quien explicó que desde febrero el PNEVCE se implementa en más de 3 mil escuelas y colegios priorizados, con talleres para docentes sobre prevención y protección.

Según Educación, ha existido una reducción de denuncias por acoso escolar, que pasaron de 609 en 2022 a 432 en 2023 y solo a 251 en 2024. No hay cifras oficiales en lo que va de 2025.

Especialistas consultados por este Diario coincidieron en que se escucha con frecuencia sobre casos de bullying escolar , pero son mirados con poca atención.

“Realmente hay más de lo que se denuncia. Muchos no lo hacen por vergüenza, y los que se denuncian no son correctamente abordados”, dijo la psicóloga Belén Angulo, quien estima que hace falta que se cumplan los protocolos y las acciones para evitar que los menores terminen en suicidio.

Respecto a la posibilidad de plantear una ley para controlar los casos de bullying escolar y que las personas que lo hagan sean sancionadas, el abogado penalista Julio César Cueva explicó al respecto: “Crear una ley que sea integrada al Código Integral Penal es realmente imposible, ya que las leyes son para los mayores de edad, y muchas veces los que practican este bullying son menores de edad. Sin embargo, se pueden tomar otras medidas”.

“En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se obliga a las instituciones educativas a prevenir y sancionar actos de violencia escolar, incluyendo el bullying”, especificó el jurisconsulto, quien agregó que algunas otras leyes instan a que no haya bullying.

Actualmente, el caso de Rick está siendo investigado por Fiscalía y se preparan varias denuncias, según lo confirmó el abogado de la madre de Rick, Mauricio Villagrán.

“Estamos tomando la defensa y pondremos una denuncia contra la unidad educativa, directivos de la institución y docentes por permitir y ejercer violencia de género”, comentó el abogado Villagrán. Agregó que se buscará una acción de protección por derecho a la vida, derecho a la educación y derecho a la educación sin violencia de género.

Este caso ha causado conmoción en decenas de personas que se han solidarizado con la familia afectada, además de que ha permitido que muchos se armen de valor y denuncien casos similares en otros colegios.

