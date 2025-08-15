Delfín vs El Nacional HOY: Hora y canales para ver EN VIVO el partido de LigaPro

Esta noche el equipo cetáceo recibe a los puros criollos en la apertura de la fecha 25 de la LigaPro. Conoce los detalles

El Nacional venció 3-2 a Delfín en el primer duelo de la LigaPro 2025.

El Estadio Jocay se prepara para un enfrentamiento cargado de expectativa este viernes 15 de agosto. En el inicio de la jornada 25 de la LigaPro, el Delfín de Manta recibe a El Nacional. Ambos equipos, con realidades muy parecidas, buscan desesperadamente una victoria para ascender en la tabla.

Con 28 puntos en su haber, el Delfín ocupa la décima posición. Los cetáceos vienen de un discreto empate a ceros con Macará y su desempeño reciente ha sido irregular, acumulando dos empates y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos.

El Nacional, por su parte, se ubica justo detrás del Delfín, en el puesto 11 con 25 puntos. Los puros criollos llegan a Manta tras una dolorosa derrota 2-1 frente a Barcelona. En sus últimas cuatro salidas, los capitalinos tampoco han conseguido victorias, sumando dos empates y dos derrotas.

Barcelona venció a El Nacional en el estadio Atahualpa. GUSTAVO GUAMÁN

La última vez que estos dos clubes se enfrentaron fue en el pasado 25 de abril por la fecha 10 de la LigaPro. Los militares ganaron 3-2 en su escenario deportivo con los tantos de Jhon Jairo Cifuente, Darío Pazmiño y Romel Cabezas, mientras que Nahuel Gallardo y Erick Mendoza descontaron para los manabitas.

¿Dónde ver Delfín vs El Nacional?

Este cotejo, que abre la jornada 25 del campeonato ecuatoriano se podrá disfrutar por las señales del Canal del Fútbol y Zapping Sports desde las 19:00. Este encuentro no será trasmitido por un canal de televisión abierta.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

