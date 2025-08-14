Expreso
LANZAMIENTO CAFE ZAR (15023369)
Cristhian Noboa presentó el Café del Zar, nuevo producto que abre su etapa como empresario.FREDDY RODRÍGUEZ

Cristhian Noboa, de futbolista a empresario: Presentó Café del Zar, su nuevo producto

El exfutbolista de Emelec y la Tri reveló detalles de su nueva etapa de empresario y el objetivo que tiene con este producto

De futbolista a empresario. Cristhian Noboa, exjugador de Emelec y selección ecuatoriana presentó oficialmente su nuevo producto llamado Café del Zar, que ya se encuentra a la venta en supermercados.

En rueda de prensa, este jueves 14 de agosto, Noboa reveló detalles de este café que además tiene un fin benéfico a niños que padecen cáncer.

"Este sueño comenzó hace un año, de poder hacer algo con el café. Nos juntamos con mi madre y mi socio (primo), él tiene muchos años con esto (negocio del café). Decidimos dar un paso, hoy se hace realidad", dijo el exjugador del Bombillo.

Christian, quien no ha vuelto a las canchas desde hace más de un año debido a una lesión de rodilla, dio a conocer que en 2010 adquirió una casa para su fundación benéfica, Soldaditos de Dios, en donde llegan niños con cáncer junto a sus familiares. Allí "pueden dormir para luego cruzar a Solca y recibir su tratamiento".

"El café será parte de eso para ayudar a esos niños. Toda ganancia neta mía, la parte que será para mí se destinará para esta fundación. Este café llegará a los más necesitados", expresó Noboa.

Cristhian Noboa, por la presidencia de Emelec

Aunque todavía no se recupera de su lesión, el rumbo de Cristhian Noboa está encaminado como empresario. Él mencionó que está disfrutando su nueva etapa de vida, pero espera llegar a ser presidente del club de sus amores: Emelec.

