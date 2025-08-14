Liga de Quito cayó ante Botafogo y peligra en Libertadores: ¿Cuándo es la revancha?

El conjunto albo perdió 1-0 como visitante y todo se definirá en el estadio Rodrigo Paz. Conoce la fecha y la hora del duelo

Liga de Quito cayó por la mínima diferencia ante Botafogo en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2025.

Un gol relámpago del delantero Artur, apenas a los 14 segundos de iniciado el partido, le dio la victoria a Botafogo sobre Liga de Quito por 1-0 en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El tanto del exjugador del Zenit se convirtió en el sexto gol más rápido en la historia del torneo continental.

El partido, disputado en la tarde-noche del jueves 14 de agosto, mostró a un Botafogo contundente en el arranque, pero que no pudo ampliar su ventaja. A pesar del golpe inicial, los "albos" supieron reponerse y resistir los embates del equipo dirigido por Davide Ancelotti. La movilidad y el peligro generado por jugadores como Lisandro Alzugaray y Brian Ramírez mantuvieron en alerta a la defensa brasileña.

La oportunidad más clara para los visitantes llegó en el primer tiempo, cuando Fernando Cornejo tuvo una chance de oro frente al arquero John, que finalmente no pudo concretar.

Con la serie aún en el aire, ambos equipos volverán a verse las caras el próximo jueves 21 de agosto en Quito, donde Liga de Quito buscará revertir el marcador adverso y asegurar su paso a los cuartos de final del torneo. La afición ecuatoriana espera una hazaña en casa para seguir soñando con la gloria continental.

¿Cuándo juega Liga de Quito en LigaPro?

Antes de ese encuentro copero, el conjunto albo dirigido por Tiago Nunes deberá afrontar un nuevo duelo de la LigaPro, torneo en donde aún está peleando por los primeros puestos de la tabla. Jugará en casa contra Manta el próximo domingo 17 de agosto, a partir de las 13:00 (de Ecuador), por la jornada 25 de la fase inicial del campeonato interno.

Resumen del partido de Liga de Quito ante Botafogo en Brasil



Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!