Así es 'Jardín de nubes', la instalación que explora la fragilidad del páramo

Las historias del páramo andino, su biodiversidad y su aparente silencio toman forma en Jardín de nubes, la nueva instalación de la artista visual Cristina Salas que se presentará en N24 Galería de Arte, en Quito. La muestra propone una aproximación poética a uno de los ecosistemas más frágiles y, al mismo tiempo, esenciales del país.

A través de pinturas concebidas como viñetas narrativas, la instalación construye una suerte de biografía del páramo. Las obras relatan las relaciones invisibles entre plantas, animales, ciclos climáticos y fuentes de agua, un entramado vital que sostiene la vida bajo las nubes y que suele pasar desapercibido hasta que se encuentra en riesgo.

La propuesta dialoga con textos poéticos que acompañan el recorrido expositivo y refuerzan el carácter simbólico de la obra. Imágenes como la serpiente, el arcoíris, la Yakana o el frailejón aparecen como figuras que conectan lo humano con lo natural, subrayando la dependencia mutua entre los ecosistemas y quienes los habitan.

Una artista con trayectoria internacional

Cristina Salas trabaja con medios mixtos que incluyen dibujo, pintura, fibras, cerámica, mosaicos y objetos encontrados. Su proceso es intuitivo y se adapta a los personajes y territorios que desea narrar. En su obra, los símbolos revelan una relación espiritual con el entorno y plantean vínculos entre personas, plantas, animales y otros seres vivos.

Formada en artes visuales en Florencia y con estudios posteriores en París, Valencia y Estados Unidos, Salas ha desarrollado una trayectoria internacional que incluye residencias, exposiciones individuales, instalaciones públicas y proyectos de arte vivo. Desde 2011, su trabajo incorpora murales de mosaico y esculturas que integran plantas vivientes, una línea que dialoga con los temas presentes en Jardín de nubes.

La exposición se inaugura el miércoles 14 de enero de 17:00 a 20:00, y permanecerá abierta hasta el viernes 30 de enero en el espacio cultural, ubicado en Isabel La Católica y Francisco Galavis. El espacio abre de martes a viernes y los sábados, con entrada libre para el público.

