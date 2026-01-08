La 'Escuela Abierta del Mariano Aguilera' recorrerá siete ciudades del país

La iniciativa acompañará a creadores de todo el país en el proceso de postulación al principal premio de artes del Ecuador

Actividades presenciales y virtuales y talleres gratuitos serán parte de la agenda en enero y febrero.

La Escuela Abierta del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera iniciará sus actividades como un programa de formación y acompañamiento dirigido a artistas y agentes culturales de todo el país. Impulsada desde el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, la propuesta busca fortalecer proyectos de arte contemporáneo y facilitar el acceso a la convocatoria del galardón más antiguo y reconocido del campo artístico ecuatoriano.

Entre enero y febrero, la Escuela recorrerá Loja, Cuenca, Manta, Guayaquil, Ibarra, Tena y Quito. En cada ciudad se realizarán encuentros informativos, talleres de escritura de proyectos y puntos de atención, tanto presenciales como virtuales, todos de carácter gratuito. El objetivo es ofrecer orientación durante todo el proceso de postulación, desde la comprensión de las bases hasta la presentación final de las propuestas.

El programa está dirigido a artistas contemporáneos, colectivos, curadores, gestores culturales, espacios independientes y estudiantes de artes y humanidades, así como a personas mayores de 18 años vinculadas a prácticas visuales, sonoras, performáticas, de investigación, curaduría, pedagogía del arte y edición cultural, entre otras expresiones del arte contemporáneo.

Un galardón emblemático

El Premio Mariano Aguilera cuenta con 109 años de historia y, en su sexta edición, dispone de un fondo total de $240.000. De este monto, $200.000 se destinan a diez becas de desarrollo artístico de $20.000 cada una, entregadas a través del Nuevo Mariano Aguilera, mientras que $40.000 corresponden al premio a la trayectoria artística.

Los recursos permitirán financiar proyectos de creación, investigación y producción en diversas prácticas contemporáneas.

La Escuela Abierta funciona como un componente clave de la convocatoria, al ofrecer espacios pedagógicos para conocer las modalidades, criterios de evaluación y requisitos del premio. Los talleres abordan la formulación de proyectos desde distintas dimensiones —conceptual, técnica, curatorial y narrativa— y se complementan con asesorías personalizadas para quienes requieran un acompañamiento más cercano.

La sexta edición del Premio Mariano Aguilera fue presentada oficialmente el 4 de diciembre de 2025 y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de marzo de 2026. La evaluación de los proyectos se desarrollará entre marzo y mayo, con la publicación de resultados prevista para finales de ese mes. La agenda completa de la Escuela Abierta y las bases de postulación están disponibles en el sitio web oficial del premio y en sus redes sociales.

