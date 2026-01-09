Kiev se queda sin calefacción tras bombardeo ruso y alcalde pide desalojar la ciudad

Al menos 4 muertos y 400,000 hogares sin luz, tras bombardeo con misil hipersónico. UE ve "clara escalada" del conflicto

Los bomberos ucranianos tratan de sofocar un fuego causado por un ataque aéreo ruso en una zona residencial de Kiev, Ucrania este viernes.

La mitad de los edificios residenciales de Kiev estaban sin calefacción el viernes, 9 de enero de 2026, tras una noche de intensos ataques rusos que dejaron al menos cuatro muertos y durante los cuales, por segunda vez desde el inicio de la guerra, Moscú lanzó un misil hipersónico Oréshnik.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente y busquen refugio calefaccionado fuera de la urbe.

"La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev -casi 6.000- están actualmente sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica de la capital causados por un ataque masivo del enemigo", dijo Klitschko en las redes sociales.

La capital ucraniana registraba el viernes temperaturas en torno a los -8 °C y en descenso.

La empresa eléctrica privada DTEK reportó que 417.000 hogares están sin suministro de luz en Kiev.

Unos 40 edificios resultaron afectados por los ataques rusos, incluidos 20 edificios residenciales y la embajada de Catar en la capital, según el presidente Volodimir Zelenski. La policía informó de cuatro muertos y 24 heridos.

Moscú bombardeó Kiev pocas horas después de rechazar un plan europeo de despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania tras un posible fin de la guerra.

Ucrania y sus aliados, que se apresuran a poner fin al conflicto cuando se acerca a los cuatro años, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas en territorio ucraniano tras un eventual alto el fuego.

Pero Moscú, que lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte para impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, ha rechazado reiteradamente la idea de que se estacionen allí fuerzas occidentales y dijo el jueves que esas tropas serían consideradas "objetivos militares legítimos".

Mientras la diplomacia intenta hacer lo suyo, Moscú ha seguido presionando con ataques diarios a Ucrania en medio de las temperaturas gélidas del invierno.

El ministerio de Defensa ruso afirmó que usó un misil hipersónico de capacidad nuclear Oréshnik contra "objetivos estratégicos" durante la madrugada de este viernes, como respuesta a un supuesto ataque con drones perpetrado en diciembre contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Ucrania niega.

Rusia ya había utilizado un proyectil de ese tipo con una ojiva convencional contra Ucrania a finales de 2024.

Moscú no proporcionó más detalles sobre el ataque, pero las autoridades ucranianas afirmaron que una "instalación de infraestructura" fue alcanzada por el misil cerca de la ciudad occidental de Leópolis.

Un trabajador comunitario ucraniano recoge restos del dron ruso en el lugar del ataque con dron al edificio residencial en Kiev, Ucrania, el 9 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa. EFE

"Prueba" para la UE y la OTAN

Zelenski exigió una "reacción clara" de la comunidad internacional al ataque, que "tuvo lugar precisamente en el momento en que una importante ola de frío descendía sobre el país".

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó el ataque hipersónico como una amenaza para Europa y una "prueba" para los aliados de Kiev.

"Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la OTAN supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes", dijo en redes sociales.

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó el viernes que el lanzamiento del misil hipersónico es una señal "clara" de una "escalada" en el conflicto.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó que los rusos lanzaron 36 misiles y 242 drones de diversos tipos, y añadió que sus sistemas de defensa aérea habían derribado 226 aeronaves no tripuladas y 18 proyectiles.

Al otro lado de la frontera, el gobernador de la región rusa de Bélgorod reportó que más de medio millón de personas se quedaron sin electricidad o calefacción tras un ataque ucraniano contra las instalaciones de servicios públicos.

Casi 200.000 personas también se quedaron sin suministro de agua, añadió el gobernador Viacheslav Gladkov.

"Muy lejos" de un acuerdo

Esta última oleada de ataques de Rusia se produce después de que la embajada de Estados Unidos en Kiev alertó el jueves que podría producirse un "ataque aéreo potencialmente significativo" en cualquier momento durante los próximos días.

Ucrania sigue luchando por restablecer la calefacción y el agua a cientos de miles de hogares tras los ataques rusos de esta semana contra instalaciones energéticas en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

Aunque Zelenski ha afirmado que el acuerdo entre Kiev y Washington sobre las garantías de seguridad estadounidenses estaba "prácticamente listo para su finalización", el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció que el acuerdo de tregua aún estaba "bastante lejos" dada la posición de Rusia.

