'Impulso Irresistible' vuelve a escena con una mirada crítica al caso Lorena Bobbitt

La obra de teatro documental regresa a Quito. Revisa uno de los episodios más mediáticos de los años noventa

La obra se inscribe en el teatro documental y se construye a partir del archivo noticioso de la época.

A más de tres décadas de un caso que ocupó portadas en todo el mundo, la historia de Lorena Bobbitt vuelve a las tablas del teatro ecuatoriano. Desde este 15 de enero, el colectivo Círculo Artes Escénicas presenta nuevamente Impulso Irresistible, una obra que revisita aquel episodio desde una mirada crítica y escénica.

RELACIONADAS El Teatro Festivo Andino abre el año en la capital

La puesta en escena reconstruye el testimonio de una mujer ecuatoriana cuyo relato de maltrato sacudió a la opinión pública en 1993 y se convirtió en un fenómeno mediático global. A partir de ese punto de partida, la obra explora cómo el caso fue transformado por la prensa y la cultura popular en un espectáculo reproducido hasta el cansancio.

La Pavlova: En Avant revive a la bailarina rusa en una pieza biográfica Leer más

La dramaturgia está organizada en tres actos que dialogan entre sí: La versión de Lorena, La versión de John y El circo mediático. Esta estructura permite confrontar los distintos relatos que circularon en torno al caso y evidenciar los mecanismos de la espectacularización del dolor ajeno.

Una obra galardonada

Impulso Irresistible regresa a la cartelera quiteña tras haber recibido una mención de honor en el Premio Municipal a Mejor Producción Teatral 2025. La obra se inscribe en el teatro documental y se construye a partir del archivo noticioso de la época, integrando artes escénicas, música y lenguaje audiovisual.

Estrenada en abril de 2025 gracias al Premio Fondo para Producción de Obra del IFCI 2024, la obra ya se presentó en Quito, Cuenca y Guayaquil. Su retorno a la capital responde al interés sostenido del público por una propuesta que cruza memoria, archivo y reflexión social.

Círculo Artes Escénicas, fundado en 2004, mantiene actualmente ocho obras en repertorio activo y una trayectoria marcada por la creación interdisciplinaria y la circulación nacional e internacional. Con Impulso Irresistible, el colectivo suma una propuesta que articula teatro, música y archivo para interpelar al público sobre el rol de los medios, la opinión pública y la memoria colectiva.

Las funciones se realizarán del 15 al 24 de enero, los jueves y viernes a las 19:00 y los sábados a las 18:00, en el Studio Theater de la Asociación Humboldt, ubicado en las calles Vancouver y Polonia. La entrada general tiene un costo de 12 dólares, con un descuento del 50 % para estudiantes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!