La borrasca "Goretti" paraliza Europa con nieve: cortes de luz y transporte colapsado

El severo temporal cancela trenes en Alemania, suspende vuelos en Reino Unido y causa cortes energéticos en Rumanía y Croacia

Una bicicleta cubierta de nieve está aparcada en las calles de Assen, en la provincia de Drenthe Países Bajos este viernes.

La borrasca 'Goretti' ha dejado fuertes nevadas en Europa occidental, alterando con fuertes vientos este viernes, 8 de enero de 2026, redes de transporte, servicios públicos, suministros eléctricos o colegios en Alemania, Francia, Reino Unido, Croacia o Hungría.

En Francia, al menos 380.000 viviendas estaban sin electricidad hoy por la mañana en el noroeste del país a causa de los fuertes vientos, con ráfagas que llegaron hasta los 213 kilómetros por hora en la costa de Normandía.

El Ministerio del Interior francés, en una evaluación hecha a primera hora, indicó que no se tenía constancia de heridos graves, pero sí de 3 leves en accidentes en la vía pública.

Los vientos más fuertes, incluidas esas ráfagas de 213 kilómetros por hora, se registraron en el departamento de la Mancha, donde Météo France registró 148 kilómetros por hora en la capital, Cherburgo.

Por su parte, en Alemania el temporal obligó a cancelar los trenes de larga distancia en el norte del país, mientras que en varias zonas cerraron los centros de enseñanza, en previsión de fuertes nevadas y de hielo en las calzadas.

En varias regiones del noroeste, como Hamburgo, Bremen y parte de Baja Sajonia y de Schleswig-Holstein, se suspendieron las clases o se trasladaron a la modalidad online, mientras que en Berlín las autoridades decidieron que la asistencia fuera opcional.

En las zonas más afectadas se clausuraron los cementerios -por riesgo de caída de ramas- y se suspendió el servicio de recogida de basuras, mientras que en el mar del Norte los vientos obligaron a suspender el servicio de ferry que conecta la costa con las islas.

Las bajas temperaturas y el hielo provocaron numerosos accidentes viales incluso en partes menos afectadas por la borrasca, como Baviera, donde dos personas perdieron la vida tras un impacto frontal en una carretera del distrito de Dingolfing-Landau.

Llega a España la borrasca Goretti con una ciclogénesis explosiva que provocará un temporal marítimo en el norte.https://t.co/rzpqvplEAH pic.twitter.com/57BdGEmRbE — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 7, 2026

Vías bloqueadas en Europa central y del este

Media Europa colapsada por la nieve: vuelos cancelados y atascos kilométricos Leer más

En Europa central y del este, donde han bautizado la borrasca como 'Elli', varios países afrontan la cancelación de trenes y retraso de vuelos como Hungría, el bloqueo de carreteras como Eslovaquia, o cortes energéticos en Rumanía.

RELACIONADAS Las protestas continúan expandiéndose en Irán y el número de muertos alcanza los 45

En ese último país hay 32 localidades impactadas, y más de 1.000 hogares en la zona centro de Rumanía se encuentran sin electricidad debido a daños en la red.

Las conexiones de transporte entre el interior de Croacia y la costa de Dalmacia también han quedado bloqueadas, y durante la noche del miércoles un tren de alta velocidad con pasajeros que viajaban de Zagreb a Split quedó inmovilizado por las fuertes nevadas y vientos huracanados.

Fuertes nevadas han azotado algunas partes de República Checa el viernes, desplazándose hacia el este desde Bohemia occidental y causando problemas generalizados de tráfico.

'Elli' afecta asimismo a Austria, donde la noche del jueves se registró una de las más frías desde comienzos de los años 2000, con una temperatura mínima de -27,9 grados en la región de Alta Austria.

Vuelos suspendidos y escuelas cerradas en el Reino Unido

En el Reino Unido, la tormenta ha provocado cortes de electricidad, alteraciones en el transporte aéreo y ferroviario y el cierre de colegios en varias zonas del país, donde dejó fuertes nevadas y rachas de viento de hasta 159 kilómetros por hora.

Alrededor de 57.000 hogares permanecían sin suministro eléctrico a primera hora del viernes, según la red eléctrica británica, especialmente en el suroeste de Inglaterra, donde más de 43.000 propiedades se vieron afectadas por un vendaval que motivó una alerta roja máxima de la Oficina Meteorológica.

Una mujer camina durante el temporal "Goretti" en Europa Occidental. EFE

British Airways, parte del grupo hispano-británico IAG, suspendió 25 salidas y unas 27 llegadas programadas en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Goretti también dejó nevadas de hasta 30 centímetros en zonas elevadas de Gales y el centro de Inglaterra, lo que motivó alertas ámbar -segundo nivel de tres-, vigentes hasta la mañana del viernes.

En España, se espera que la borrasca impa de nuevo especialmente al extremo septentrional del país, con olas de hasta 8 metros en el Cantábrico, nevadas desde cotas de 500 metros en montañas del norte, además de lluvias y vientos fuertes, con rachas de hasta 110 km/h en el litoral cántabro.

La borrasca Goretti se cobra una vida en San Sebastián y activa avisos por nevadas en Picos de Europa.https://t.co/a5KOgpIDAa pic.twitter.com/RZEDrJU17n — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 9, 2026

Moscú afronta la mayor tormenta del invierno

Venezuela anuncia la liberación de presos sin dialogar con "extremistas" Leer más

También en el Viejo Continente, y pese a no guardar relación con 'Goretti', Moscú afronta la mayor tormenta del invierno en el centro de la Rusia europea, que ha sepultado este viernes la capital bajo un manto de más de 30 centímetros de nieve.

RELACIONADAS Rusia considerará como objetivo toda presencia militar occidental en Ucrania

La nieve cubre tanto las aceras como las carreteras, lo que sumado a la falta de visibilidad, ha convertido el desplazamiento en automóvil en una odisea para los moscovitas.

En la estación meteorológica del norte de Moscú la nieve alcanzó los 31 centímetros, mientras en la región adyacente la altura de algunos montículos rondó los 50 centímetros, según un especialista del centro Fobos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!