Miller Bolaños, sentenciado por delito de intimidación: Este tiempo debe ir preso

El jugador de Guayaquil City fue sentenciado por un juez de la Unidad Judicial de Daule. Entérate aquí de los detalles

Miller Bolaños, capitán de Guayaquil City, fue arrestado por portar un arma de fuego en Daule.

El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños ha sido sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación. Un juez de la Unidad Judicial de Daule dictó la pena tras una audiencia de procedimiento abreviado, donde se presentaron pruebas que lo vinculan con amenazas y disparos en una urbanización.

Según informó la Fiscalía General del Estado, el jugador de Guayaquil City fue detenido en la noche del 14 de junio de 2025 después de que vecinos de una urbanización en Daule reportaran a la policía que Bolaños, presuntamente, había disparado al aire y amenazado a varias personas.

Aunque inicialmente la Fiscalía lo procesó por tenencia de armas, se reformularon los cargos a intimidación debido a nueva información que surgió sobre el altercado. En el momento de su detención, las autoridades encontraron una pistola Glock con cuatro municiones sin percutir en su vehículo.

Actualmente, Miller Bolaños debe presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibido salir del país como parte de las medidas cautelares impuestas.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!