Mueren 18 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil; Asamblea llama a responsables

La Comisión de Niñez de la Asamblea convocó a autoridades de Salud, Fiscalía y de la casa de salud. Exigen respuestas

El director y otro funcionario del hospital fueron convocados por la Asamblea Nacional.

La Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional convocó a las autoridades de Salud, Fiscalía y Hospital Universitario de Guayaquil, para que respondan por el fallecimiento de 18 recién nacidos por falta de insumos médicos esenciales.

Los legisladores enviaron la petición mediante un comunicado publicado a su cuenta de X (antes Twitter) la tarde de este sábado 9 de agosto del 2025. Lo hicieron en el marco del cumplimiento de su deber constitucional de fiscalizar y garantizar los derechos de la niñez ecuatoriana.

En esta casa de salud, falleció el pequeño Manuel. Nelson Tubay

¿Quiénes deberán comparecer?

Las autoridades convocadas, según el documento son: Jimmy Martín, Ministro de Salud Pública; Wilson Toainga, Fiscal General del Estado; Hugo Hernández, gerente del Hospital Universitario de Guayaquil y Adriel Sardury, director asistencial de esta casa de salud.

La convocatoria enviada por la comisión responde al fallecimiento de 18 recién nacidos dentro de esta casa de salud. Según el documento esto habría sido provocado por la falta de cánulas nasales.

Estos dispositivos médicos son esenciales para suministrar oxígeno a bebés con dificultades respiratorias. "La comisión exige que las autoridades competentes expliquen a la ciudadanía las circunstancias de estos hechos, determinen las responsabilidades y adopten acciones urgentes para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a ocurrir".

Las autoridades convocadas a comparecer deberán acudir a la Asamblea Nacional en la sesión que se realizará el martes 12 de agosto del 2025, a las 11:00. A la cita también acudirán varios actores y organizaciones que poseen información directa sobre los hechos cuestionados.

