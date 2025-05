Andy Suzuki: "Ser madre no me limita al vestir"

Andy transmitía autenticidad mucho antes de ser viral. Ingeniera en Marketing, trabajó siete años en una naviera, hasta que decidió seguir su corazón y mostrarse tal como es. Hoy, con más de 180 mil seguidores, es referente de estilo: sus reels “Get ready with me”, grabados en casa, conquistan por su naturalidad.

La moda siempre fue su pasión, pero la maternidad la hizo verla distinto. “Hacer matching outfits con Macarena me devolvió la ilusión”, cuenta. Esa conexión fue el motor de su colección para el Día de la Madre, creada junto a Deprati.

Con sets vichy, vestidos florales y tonos suaves, las prendas celebran a todas las mamás. “Pensé en cada cuerpo, hay tallas hasta XL”, dice Andy. Y lo resume así: “La maternidad me hizo valorar mi cuerpo. Aunque no tenga ‘cuadritos’, uso lo que me gusta y me siento cómoda en mi piel”.

La entrevista

Andy, en Instagram transmite mucha autenticidad y estilo. ¿Cómo era antes de entrar a las plataformas y hacerse viral?

Antes de hacerme viral era igualita a como me presento en mis redes sociales. Pero mi vida laboral era totalmente distinta. Trabajaba en una naviera, tenía una vida súper estructurada de 8 a.m. a 5 p.m. Luego simplemente decidí seguir mis sueños. Tuve un poquito de frustración al principio, pero ahora sigo mi corazón y hago las cosas con amor.

¿Cómo nació la idea de involucrar a su pequeña en esta colección del Día de la Madre?

Fue algo súper espontáneo, en una conversación con una amiga en una cafetería. Le dije que quería crear algo propio. Y le mencioné la idea de una línea de ropa de mamá e hija. Ella me dijo "¡hazlo!" y me hizo tanto clic que decidí lanzarme. Amo la moda y crear momentos especiales con mi hija, así que todo fluyó desde ahí para presentar la propuesta a Deprati.

A muchas mamás les encanta verla porque encuentran en usted looks cómodos y estilosos. ¿Qué consejo de moda les compartiría?

Más allá del estilo, yo siento que la comodidad es número uno. No hay peor cosa que ponerte algo que no te haga sentir bien, porque se nota en cómo caminas, cómo hablas, cómo te expresas... todo.

Desde vestidos hasta sets de diferentes estampados son parte de la colección. Fotos: Miguel Canales

¿Qué opina de los estereotipos sobre cómo debe vestirse una mamá?

No deberían existir. Ser mamá no te limita. Me sigo sintiendo sexy, juvenil y juguetona. Cada quien debe vestirse como quiera, sin etiquetas.

Para cerrar, ¿qué significa la moda para usted como mamá e influencer?

La moda es una expresión de tu personalidad, de tus creencias, de cómo te sientes en ese momento. Cuando estás triste, a veces te vistes con colores más oscuros; cuando estás alegre, te pones colores claros; cuando te sientes sexy, algo más ajustado. Para mí, la moda es eso: una extensión de tu esencia.

La comodidad al vestir es clave en su estilo como mamá. Fotos: Miguel Canales

Tip para reels virales

“Lo más importante es ser tú mismo. La gente conecta con lo auténtico. Yo grabo con lo que tengo, aunque no sea perfecto. También corto los espacios en blanco y hago transiciones rápidas: si aburres, la gente hace next.”

Créditos: Fotos: Miguel Canales. Producción: Gianella Muñoz. Locación: Bendito Café en Entre Ríos (IG@benditocafesambo) Maquillaje: Carolina Peralta. Peinado: Carolina Aguirre. Vestuario: Andy Suzuki x Deprati (IG@deprati)

