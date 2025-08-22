Dos accidentes de tránsito con fallecidos en Quito este viernes 22 de agosto

Esta mañana, se registró un siniestro de tránsito en la Av. Bartolomé de las Casas y Domingo Espinar, norte de Quito.

Quito vivió una mañana marcada por la tragedia vial. En menos de cinco horas se registraron dos accidentes de tránsito con víctimas mortales en diferentes puntos de la ciudad, según confirmaron las autoridades de socorro.

El primer siniestro ocurrió alrededor de las 04:00 del viernes 22 de agosto de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a la altura de El Troje, en sentido sur–norte. De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), un vehículo perdió el control e impactó contra la vía, lo que provocó que se incendiara por completo.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que los dos ocupantes del carro no lograron salir y fallecieron calcinados en el interior. El choque fue de tal magnitud que varias piezas del automotor quedaron esparcidas sobre la calzada. Personal especializado del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito también acudió al lugar para levantar los indicios y determinar las causas del siniestro.

Segundo accidente en el sector de La Gasca

Horas más tarde, alrededor de las 12:00, se produjo un segundo accidente de tránsito con víctimas mortales en la intersección de las avenidas Bartolomé de las Casas y Domingo Espinar, en el sector de La Gasca, al norte de la capital.

Según el reporte de Bomberos, en este hecho estuvieron involucrados un automóvil y una motocicleta. El impacto dejó un fallecido y una persona herida. La víctima mortal fue el conductor de la moto, mientras que uno de los ocupantes del vehículo quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por personal de socorro antes de ser trasladado a una casa de salud.

Quito, con alta siniestralidad en las vías

La avenida Simón Bolívar figura entre las vías más peligrosas de Quito debido al alto flujo vehicular y a los accidentes recurrentes que se registran en sus distintos tramos. En lo que va del año, esta arteria ha concentrado una significativa cantidad de siniestros fatales.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y extremar precauciones al circular por las principales avenidas de la capital.

Entre enero y julio del 2025 se reportaron 256 accidentes de tránsito en la avenida Simón Bolívar, el exceso de velocidad sería la primera causa de los siniestros, seguido por el consumo de alcohol y no respetar las señales de transito.

