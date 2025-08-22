Regresan los operativos de control de velocidad en Quito: Estos son los horarios

Quito refuerza controles de velocidad en el norte y valles para prevenir siniestros de tránsito

Control de velocidad de parte de los agentes de transito con los cinemómetros.

Del 22 al 24 de agosto de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará operativos de control de velocidad en el norte de Quito y en los valles de Los Chillos y Tumbaco. El objetivo es reducir los siniestros viales y proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones que circulan diariamente por estas zonas.

Los controles se ejecutarán en puntos estratégicos

22 de agosto: Av. Mariscal Sucre y calle Esperanza, sector El Condado, desde las 10:00.

23 de agosto: Ruta Viva, Km 8 (Tumbaco), a partir de las 14:00.

24 de agosto: Av. Huancavilca y Juan de Salinas (Amaguaña), desde las 09:00.

Exceso de velocidad, principal causa de siniestros en Quito

De acuerdo con las estadísticas de la AMT, el exceso de velocidad se mantiene como una de las principales causas de los accidentes de tránsito en Quito. Solo en lo que va de 2025, se han registrado 41 siniestros viales relacionados con esta infracción.

A la imprudencia de conducir a gran velocidad se suman otras conductas peligrosas que incrementan el riesgo en las vías: manejar en estado etílico, no respetar las señales de tránsito, realizar giros indebidos, cambios bruscos de carril o no tomar en cuenta las condiciones climáticas al conducir.

Educación y prevención para mejorar la seguridad vial

La AMT informó que estos operativos no solo tienen carácter sancionador, sino que buscan educar y concienciar a los actores viales. La entidad recordó que la seguridad en las vías de Quito depende del respeto a la normativa y de una conducción responsable.

Durante 2024, la AMT realizó 497 operativos preventivos de velocidad en los que 1 428 conductores superaron la velocidad dentro del rango moderado y 671 fuera del rango.

