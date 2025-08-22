Accidente en Quito: Vehículo se incendia en la Simón Bolívar y deja dos fallecidos

El siniestro ocurrió a la altura de Monteolivo Sur y obligó al cierre parcial de la vía

La madrugada de este viernes 22 de agosto de 2025, se registró un trágico accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura del ingreso al camposanto Monteolivo, en sentido sur-norte. Según el reporte del ECU 911, la alerta ingresó a las 04:28, cuando un ciudadano notificó que un vehículo se encontraba completamente envuelto en llamas. Al llegar al sitio, las unidades de emergencia confirmaron que dos personas habían fallecido en el interior del automóvil incinerado.

RELACIONADAS Motociclista queda herido en accidente con un auto en el norte de Quito

De inmediato se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). Al llegar, los equipos de socorro confirmaron que dentro del automotor se encontraban dos víctimas mortales. Los bomberos procedieron a sofocar el fuego y posteriormente realizaron labores de enfriamiento para evitar una nueva combustión.

Imágenes del siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

Las fotografías difundidas por Bomberos Quito muestran la magnitud de la emergencia. En una de ellas se observa a un efectivo con traje especial y tanque de oxígeno inspeccionando los restos calcinados del vehículo, reducido casi por completo a chatarra negra. En otra imagen se aprecia la vía acordonada con cintas de seguridad mientras los bomberos manipulan mangueras de agua para controlar los últimos focos de calor.

El siniestro también obligó a interrumpir la movilidad. Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Simón Bolívar permaneció cerrada en un carril en sentido sur–norte durante varias horas, mientras avanzaban las tareas de los equipos de emergencia y las investigaciones para determinar las causas del incendio.

RELACIONADAS Accidente en la Ruta Viva deja 10 heridos y cierre parcial en Cumbayá

Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de manejar con precaución y respetar las leyes de tránsito, sobre todo en vías de alta velocidad como la Simón Bolívar, donde son frecuentes los accidentes con saldos fatales.

💥🚙 #EmergenciasUIO | Esta mañana, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolivar sofocando el incendio de un vehículo.



🖤 Lamentablemente hay dos personas fallecidas.



🚧 Al momento se encuentra cerrada la vía en ambos sentidos a la altura del… pic.twitter.com/9xnnW58hNe — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 22, 2025

¿Qué es la avenida Simón Bolívar?

La avenida Simón Bolívar es una de las arterias viales más extensas y transitadas de Quito. Con más de 30 kilómetros de longitud, bordea la ciudad por el oriente y conecta sectores estratégicos desde el sur (Guajaló) hasta el norte (Carapungo).

Es considerada una vía perimetral de alta velocidad y sirve como alternativa para evitar el tránsito del centro de la capital. Sin embargo, también es escenario recurrente de accidentes graves debido a su topografía sinuosa, la velocidad excesiva de algunos conductores y la limitada iluminación en ciertos tramos.

Por estas razones, tanto la AMT como el ECU 911 mantienen campañas permanentes de prevención para reducir la siniestralidad en esta vía.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ